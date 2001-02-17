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Раздел: Медицина  
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Этот витамин улучшит иммунитет и состояние кожи

Этот витамин улучшит иммунитет и состояние кожиЕго считают одним из наиболее «женских витаминов».

Эксперты назвали витамин, который нужно принимать, чтобы избавиться от проблем с кожей, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Речь идет о витамине Е. Его считают одним из наиболее «женских витаминов». Данный компонент поможет серьезно замедлить проблемы с кожей и волосами.

Кроме этого, данный компонент очень сильно помогает иммунитету, поэтому его очень важно принимать пожилым людям.

Также он способствует укреплению иммунитета у пожилых людей, а также помогает выведению токсинов от сигаретного дыма и облегчает симптому болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Здоровым людям можно принимать от четырехсот до восьмиста МЕ в год в капсульном варианте. Люди, у которых есть проблемы с сердцем могут принимать до одной тысячи двухсот МЕ.

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Не стоит забывать, что данный компонент усиливает действие в сочетании с витамином C.
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 Теги: витамин, кожа, иммунитет

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Сегодня, 13:11 » Автор: Алена Шимко
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