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Врачи назвали заболевания, о которых расскажет головная боль
Какая боль может быть опасным симптомом.
Как правило, не очень комфортная, но вполне терпимая головная боль бывает у каждого человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Когда переживать не стоит:
Не стоит паниковать, если интенсивная головная боль сосредоточена преимущественно в области лба или лица, тем более, если недавно ты перенесла простуду.
Если головная боль сопровождается болью в мышцах, температурой и больным горлом - это, скорее всего, грипп.
Не стоит бояться головной боли и после отказа от кофе, так как это, скорее всего, так называемая, кофеиновая ломка.
Если возникшая боль напоминает сдавливание обруча вокруг головы, но после отдыха тебе становится легче - это тоже не является поводом для серьезного беспокойства.
Когда головная боль является опасной:
Стоит обратиться к врачу, если возникли регулярные и очень сильные головные боли, которых раньше не было.
Если головная боль сопровождается нетерпимостью к звукам и свету - это верный признак мигрени.
Если тебе за 50, а при головных болях также болят волосы, а челюсти устают после жевания в течение нескольких минут, то, скорее всего, речь уже идет о челюстном артрите.
Головная боль, которая сопровождается нарушениями речи или движений, изменениями мимики лица, может свидетельствовать об инсульте - в таком случае необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.
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Если головная боль развивается быстро и становится нетерпимой - можно предположить инфекционный менингит или внутреннее кровотечения - это очень серьезный повод для звонка в «скорую».
Как правило, не очень комфортная, но вполне терпимая головная боль бывает у каждого человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Когда переживать не стоит:
Не стоит паниковать, если интенсивная головная боль сосредоточена преимущественно в области лба или лица, тем более, если недавно ты перенесла простуду.
Если головная боль сопровождается болью в мышцах, температурой и больным горлом - это, скорее всего, грипп.
Не стоит бояться головной боли и после отказа от кофе, так как это, скорее всего, так называемая, кофеиновая ломка.
Если возникшая боль напоминает сдавливание обруча вокруг головы, но после отдыха тебе становится легче - это тоже не является поводом для серьезного беспокойства.
Когда головная боль является опасной:
Стоит обратиться к врачу, если возникли регулярные и очень сильные головные боли, которых раньше не было.
Если головная боль сопровождается нетерпимостью к звукам и свету - это верный признак мигрени.
Если тебе за 50, а при головных болях также болят волосы, а челюсти устают после жевания в течение нескольких минут, то, скорее всего, речь уже идет о челюстном артрите.
Головная боль, которая сопровождается нарушениями речи или движений, изменениями мимики лица, может свидетельствовать об инсульте - в таком случае необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.
Читайте также: Врачи назвали простые способы избавления от головной боли
Если головная боль развивается быстро и становится нетерпимой - можно предположить инфекционный менингит или внутреннее кровотечения - это очень серьезный повод для звонка в «скорую».
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