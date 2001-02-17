Раздел: Медицина
Ученые приблизились к разгадке феномена памяти
Более полувека назад ученые впервые описали феномен блокировки памяти.
Ученые всегда интересовались тем, как формируется память и какое факторы отвечают за ее блокировку. Для того, чтобы разгадать феномен памяти ученые из Центра клеточных и молекулярных исследований Donnelly и U решили заняться исследованием разума червей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Более полувека назад ученые впервые описали феномен блокировки памяти, однако представители науки до сих пор не нашли ответы на некоторые вопросы. Благодаря экспериментам с червями исследователи обнаружили, что блокировка памяти происходит не только из-за проблем с формированием воспоминаний, как до этого считалось, а из-за самих воспоминаний. В 1960-х годах ученым удалось установить, что научившиеся реагировать на определенный сигнал представители фауны не смогли отвечать на другой.
В последней научной работе велись червей обучали ассоциировать голод либо со вкусом соли, либо с запахом бензальдегида, пахнущий сладостью.
В отличии от экспериментальных, нетренированные черви нашли эти запахи привлекательными, в то время, как подопытные нематоды испытывали сильную неприязнь к ним. Далее эксперты дали бензальдегид обученным червям вместе с солью, а когда им была показана только соль, они все еще ползли к ней.
Чтобы лучше понять, как работает блокировка, ученые повторили опыт с круглыми червями на основе белка EGL-4, помеченный зеленой флуоресцентной молекулой, чтобы сделать его видимым. Этот протеин имеется в обонятельной нервной клетке червя.
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К удивлению экспертов, протеин переместил свое положение во время блокирования бензальдегида так же, как и во время обучения. Это в свою очередь доказывает то, что память о неприятном бензальдегиде сформировалась, но не могла быть восстановлена, так как червь забыл об этом.
Ученые всегда интересовались тем, как формируется память и какое факторы отвечают за ее блокировку. Для того, чтобы разгадать феномен памяти ученые из Центра клеточных и молекулярных исследований Donnelly и U решили заняться исследованием разума червей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Более полувека назад ученые впервые описали феномен блокировки памяти, однако представители науки до сих пор не нашли ответы на некоторые вопросы. Благодаря экспериментам с червями исследователи обнаружили, что блокировка памяти происходит не только из-за проблем с формированием воспоминаний, как до этого считалось, а из-за самих воспоминаний. В 1960-х годах ученым удалось установить, что научившиеся реагировать на определенный сигнал представители фауны не смогли отвечать на другой.
В последней научной работе велись червей обучали ассоциировать голод либо со вкусом соли, либо с запахом бензальдегида, пахнущий сладостью.
В отличии от экспериментальных, нетренированные черви нашли эти запахи привлекательными, в то время, как подопытные нематоды испытывали сильную неприязнь к ним. Далее эксперты дали бензальдегид обученным червям вместе с солью, а когда им была показана только соль, они все еще ползли к ней.
Чтобы лучше понять, как работает блокировка, ученые повторили опыт с круглыми червями на основе белка EGL-4, помеченный зеленой флуоресцентной молекулой, чтобы сделать его видимым. Этот протеин имеется в обонятельной нервной клетке червя.
Читайте также: Ученые приблизились к разгадке феномена белых дыр
К удивлению экспертов, протеин переместил свое положение во время блокирования бензальдегида так же, как и во время обучения. Это в свою очередь доказывает то, что память о неприятном бензальдегиде сформировалась, но не могла быть восстановлена, так как червь забыл об этом.
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