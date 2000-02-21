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Раздел: Медицина  
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Кардиологи поделились советами для оздоровления сердца

Кардиологи поделились советами для оздоровления сердца Пять простых правил помогут избежать заболеваний.

Для сохранения здоровой сердечной активности нужно следовать всего пяти установкам – это немного, зато очень эффективно, утверждают кардиологи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

«Золотую пятерку» здоровых привычек для крепкого сердца выбрали шведские ученые. Этот список опубликовал на своих страницах журнал «Archives of Internal Medicine».

Итак, что нужно регулярно делать, чтобы сохранить сердце здоровым как можно длительное время? Перечень рекомендаций шведских специалистов выглядит следующим образом:

Есть больше продуктов, не подвергавшихся термической обработке

Также допускаются продукты, подвергавшейся ей по минимуму: это зелень, овощи, фрукты, бобовые, отварная рыба и т.д.

Не позволять себе злоупотреблять алкоголем

Имеющиеся научные данные говорят о том, что у среднестатистического человека в возрасте до 40 лет, употребляющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни сокращается на 1-2 года

Следить за размером талии

Объем талии не должен превосходить объем бедер, отмечают специалисты.

Практиковать аэробную активность

Ученые утверждают: ежедневно нужно ходить пешком или ездить на велосипеде не менее 40 минут.

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Не курить

У курильщиков страдают не только клетки миокарда, но и клетки головного мозга, которые начинают подвергаться атакам со стороны белых кровяных телец.
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 Теги: сердце, профилактика

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