» » Анита Луценко рассказала, как сахар вредит организму
Раздел: Медицина  
0

Анита Луценко рассказала, как сахар вредит организму

Анита Луценко рассказала, как сахар вредит организму В частности, сладкое негативно влияет на кожу.

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко рассказала о влиянии сахара на состояние кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Спортсменка отметила, что употребление этого сладкого продукта в больших количествах способствует дряблости кожи лица, появлению морщин, тусклости и потери здорового блеска. Также она уточнила, что особо заметными эти изменения становятся после 35 лет.

Читайте также: Врачи перечислили полезные свойства томатного сока

«Кожа истончается, теряет эластичность, появляется общий уставший вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения на лице и на попе, конечно же», - предупредила Анита.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Анита Луценко, сахар, вред

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     89
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх