Раздел: Медицина
Анита Луценко рассказала, как сахар вредит организму
В частности, сладкое негативно влияет на кожу.
Украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко рассказала о влиянии сахара на состояние кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Спортсменка отметила, что употребление этого сладкого продукта в больших количествах способствует дряблости кожи лица, появлению морщин, тусклости и потери здорового блеска. Также она уточнила, что особо заметными эти изменения становятся после 35 лет.
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«Кожа истончается, теряет эластичность, появляется общий уставший вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения на лице и на попе, конечно же», - предупредила Анита.
Украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко рассказала о влиянии сахара на состояние кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Спортсменка отметила, что употребление этого сладкого продукта в больших количествах способствует дряблости кожи лица, появлению морщин, тусклости и потери здорового блеска. Также она уточнила, что особо заметными эти изменения становятся после 35 лет.
Читайте также: Врачи перечислили полезные свойства томатного сока
«Кожа истончается, теряет эластичность, появляется общий уставший вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения на лице и на попе, конечно же», - предупредила Анита.
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