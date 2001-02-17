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Раздел: Медицина  
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Назван легкий способ предотвратить деменцию

Назван легкий способ предотвратить деменциюУ испытуемых с высоким уровнем умственной активности риск развития болезни Альцгеймера уменьшался.

Ученые Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что физическая и умственная активность в среднем возрасте значительно снижает риск развития деменции в старости, включая неизлечимую болезнь Альцгеймера, оканчивающуюся смертельным исходом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

В исследовании, которое продлилось 44 года, приняли участие 800 шведских женщин. Среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они указывали уровень своей умственной и физической активности. Умственная активность включала в себя чтение и письмо, посещение концертов, пение в хоре, вышивание и садоводство. При этом ученые присуждали участницам баллы за каждый вид деятельности, а максимальная возможная оценка достигала 10 баллов.

В зависимости от результатов опроса испытуемых разделили на две группы, в одну из которых вошли добровольцы, набравшие не более двух баллов, а в другую - от трех до 10 баллов (56 процентов всех участников). Похожим образом была оценена физическая активность, и женщин также разделили на активную (82 процента) и неактивную группы (17 процентов).

За все время исследования у 194 женщин развилась деменция, при этом у 102 участниц была диагностирована болезнь Альцгеймера, у 27 - сосудистая деменция и у 41 - смешанная деменция.

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Оказалось, что у испытуемых с высоким уровнем умственной активности риск развития болезни Альцгеймера уменьшался на 46 процентов, а риск появление слабоумия, в целом, - на 34 процента. Физическая активность уменьшала вероятность сосудистой деменции на 52 процента, а смешанной деменции - на 56 процентов.

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 Теги: деменция, ученые

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