Раздел: Медицина
Найдены гены алкоголизма
В геноме человека происходят мутаци.
Алкоголизм может развиваться не из-за особенностей характера человека, а по причине наличия определенных мутаций в генах, считают ученые из Норвегии.
В научно-технологическом университете норвежского города Тронхейм выявили около 500 геномутаций, развивающих вредные привычки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Норвежские генетики выяснили, что в геноме человека происходят мутации, отвечающие за переработку веществ и работу структур мозга, стимулирование которых приводит к наслаждению. Так, тяжелый алкоголизм связан с мутациями гена PDRM2, управляющим развитием клеток мозга, а пристрастие к сладкому зависит от мутаций гена KLB, отвечающим за реакциями нервной системы на сладкую пищу.
Сообщается, что новые открытия подтолкнули врачей к разработке вакцин, влияющих на участки ДНК и связанных с ними частей мозга и избавляющих алкоголиков от пагубной привычки.
Читайте также: Найдены гены, толкающие к смертельному риску
В прошлом году американские генетики выяснили, как генетические факторы влияют на продолжительность жизни у мужчин и женщин.
Алкоголизм может развиваться не из-за особенностей характера человека, а по причине наличия определенных мутаций в генах, считают ученые из Норвегии.
В научно-технологическом университете норвежского города Тронхейм выявили около 500 геномутаций, развивающих вредные привычки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Норвежские генетики выяснили, что в геноме человека происходят мутации, отвечающие за переработку веществ и работу структур мозга, стимулирование которых приводит к наслаждению. Так, тяжелый алкоголизм связан с мутациями гена PDRM2, управляющим развитием клеток мозга, а пристрастие к сладкому зависит от мутаций гена KLB, отвечающим за реакциями нервной системы на сладкую пищу.
Сообщается, что новые открытия подтолкнули врачей к разработке вакцин, влияющих на участки ДНК и связанных с ними частей мозга и избавляющих алкоголиков от пагубной привычки.
Читайте также: Найдены гены, толкающие к смертельному риску
В прошлом году американские генетики выяснили, как генетические факторы влияют на продолжительность жизни у мужчин и женщин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
243
0
Оставьте свой комментарий