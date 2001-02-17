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Раздел: Медицина  
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Найдены гены алкоголизма

Найдены гены алкоголизмаВ геноме человека происходят мутаци.

Алкоголизм может развиваться не из-за особенностей характера человека, а по причине наличия определенных мутаций в генах, считают ученые из Норвегии.

В научно-технологическом университете норвежского города Тронхейм выявили около 500 геномутаций, развивающих вредные привычки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Норвежские генетики выяснили, что в геноме человека происходят мутации, отвечающие за переработку веществ и работу структур мозга, стимулирование которых приводит к наслаждению. Так, тяжелый алкоголизм связан с мутациями гена PDRM2, управляющим развитием клеток мозга, а пристрастие к сладкому зависит от мутаций гена KLB, отвечающим за реакциями нервной системы на сладкую пищу.

Сообщается, что новые открытия подтолкнули врачей к разработке вакцин, влияющих на участки ДНК и связанных с ними частей мозга и избавляющих алкоголиков от пагубной привычки.

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В прошлом году американские генетики выяснили, как генетические факторы влияют на продолжительность жизни у мужчин и женщин.

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 Теги: гены, алкоголизм

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Сегодня, 20:32 » Автор: Эдгар Букмирза
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