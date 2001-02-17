Раздел: Медицина
Роботы-хирурги прооперировали двухдневную девочку
У роботической хирургии существует масса сторонников.
Роботы-хирурги провели операцию на двухдневной девочке, у которой после рождения отсутствовал нормальный пищевод. В мире продолжаются дискуссии о том, можно ли использовать роботов-врачей среди новорождённых.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В одном из индийских городов 31 января на свет появилась девочка с атрезией пищевода - редким врожденным дефектом, при котором пищевод, то есть орган, переносящий пищу изо рта в желудок, не формируется надлежащим образом. Обычно таким детям помогают в ходе хирургической операции, когда врачи соединяют два конца пищевода между собой. Но в этот раз индийские медики воспользовались помощью хирургов-роботов, когда врач применял роботическую руку и делал тончайшие разрезы в ходе операции.
У роботической хирургии существует масса сторонников, которые подчеркивают, что роботы производят уникальные манипуляции, не доступные человеку просто в силу физиологических особенностей. У роботов не дрожит рука, их разрезы более точны, а, следовательно, пациенты теряют меньше крови, испытывают меньше боли и быстрее выздоравливают. Конечно, конечностями роботов управляют врачи люди, но ничто не мешает в будущем провести самообучение подобного рода устройств, заложив в их память информацию о десятках тысяч тех или иных операций. Чтобы искусственный интеллект вывел лучшие и наиболее эффективные из них, построил план операции на основе этой информации и самостоятельно ее осуществил с великолепными результатами для пациента. Нельзя исключить, что в будущем именно такие хирурги будут активно использоваться в современных медицинских центрах.
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Пока же дискуссии ведутся ещё и о том, допустимо ли применять роботов-хирургов при операциях на новорождённых, ведь возраст юной пациентки из Индии составил всего два дня. Результат процедуры оказался вполне успешным, так что его могут применять в качестве доводов сторонники более активного наступления роботов на стройные ряды хирургов людей.
Роботы-хирурги провели операцию на двухдневной девочке, у которой после рождения отсутствовал нормальный пищевод. В мире продолжаются дискуссии о том, можно ли использовать роботов-врачей среди новорождённых.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В одном из индийских городов 31 января на свет появилась девочка с атрезией пищевода - редким врожденным дефектом, при котором пищевод, то есть орган, переносящий пищу изо рта в желудок, не формируется надлежащим образом. Обычно таким детям помогают в ходе хирургической операции, когда врачи соединяют два конца пищевода между собой. Но в этот раз индийские медики воспользовались помощью хирургов-роботов, когда врач применял роботическую руку и делал тончайшие разрезы в ходе операции.
У роботической хирургии существует масса сторонников, которые подчеркивают, что роботы производят уникальные манипуляции, не доступные человеку просто в силу физиологических особенностей. У роботов не дрожит рука, их разрезы более точны, а, следовательно, пациенты теряют меньше крови, испытывают меньше боли и быстрее выздоравливают. Конечно, конечностями роботов управляют врачи люди, но ничто не мешает в будущем провести самообучение подобного рода устройств, заложив в их память информацию о десятках тысяч тех или иных операций. Чтобы искусственный интеллект вывел лучшие и наиболее эффективные из них, построил план операции на основе этой информации и самостоятельно ее осуществил с великолепными результатами для пациента. Нельзя исключить, что в будущем именно такие хирурги будут активно использоваться в современных медицинских центрах.
Читайте также: В Лас-Вегасе выступят роботы-стриптизерши
Пока же дискуссии ведутся ещё и о том, допустимо ли применять роботов-хирургов при операциях на новорождённых, ведь возраст юной пациентки из Индии составил всего два дня. Результат процедуры оказался вполне успешным, так что его могут применять в качестве доводов сторонники более активного наступления роботов на стройные ряды хирургов людей.
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