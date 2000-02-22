» » Медики назвали семь ранних признаков рака
Раздел: Медицина  
0

Медики назвали семь ранних признаков рака

Медики назвали семь ранних признаков ракаПохудение без видимых причин сигналит о серьезном переустройстве в организме.

Обнаружение опухоли на ранней стадии делает лечение рака более эффективным, скажет любой онколог. Специалисты отметили, что многие опухоли на ранней стадии развития заболевания могут проявляться в виде признаков, которые обычно связывают с другими, более легкими болезнями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Медработники выделили 7 ранних признаков рака.

Кашель и хрипота. Принципиальный вопрос – насколько стойкий кашель? Если он не проходит долгое время, сопровождается охриплостью, лучше не медля обратиться за обследованием дыхательных путей, так как длительно не проходящий кашель может быть признаком рака.

Изменения в работе пищеварительной системы. Такие изменения, которые наблюдаются без каких-либо корректив в распорядке дня и привычном питании, могут быть признаком новообразования в кишечнике.

Нарушения в работе мочевого пузыря. Участившееся мочеиспускание, появившаяся привычка вставать ночью в туалет, появление крови в моче – все это признаки возможных онкологических процессов. Конечно, не во всех случаях. Но тем важнее раннее, без откладываний, обращение к врачу.

Болевой синдром. Болевые ощущения в норме должны проходить. Если долго не проходят (в любой части тела), такие затянувшиеся боли могут оказаться признаком развития опухоли.

Кровотечения. Необъяснимые причины потери крови организмом нужно выяснять у врачей, они тоже внесены учеными в перечень ранних признаков рака.

Потеря веса. Похудение без видимых причин сигналит о серьезном переустройстве в организме. Часто это признак активизировавшегося развития раковых клеток.

Читайте также: Медики назвали скрытые признаки рака яичников

Трудности с глотанием. Возникающее ощущение присутствия инородного предмета в горле может быть ранним предвестником опухолей в гортани или щитовидной железе. Конечно же при этом нужно немедленно записываться на прием к врачу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рак, признаки

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
     298
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх