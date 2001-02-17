Раздел: Медицина
Названы продукты, повышающие производительность труда
Продукты с высоким содержанием железа повышают производительность труда
Для слаженной работы организма человека, а также для продуктивности мозга, нам постоянно необходимо подпитываться железом. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Многим современным людям катастрофически не хватает железа. Восполнить его нехватку, особенно когда нужно сосредоточиться и максимально обработать объемную информацию в сжатые сроки, помогут зеленые яблоки, гречка или черный хлеб.
Также благоприятно воздействует куриная либо говяжья печень, а в сезон – спелые гранаты.
«Работники умственного труда нередко жалуются на периодическое ухудшение памяти. Чтобы исправить такую ситуацию, а лучше и вовсе ее предотвратить, следует как можно чаще включать в рацион морковь, ананас, авокадо. Особенно перед важным днем, совещанием ил экзаменом рекомендуется включать в рацион такие продукты, например, приготовив з них салат», -посоветовала врач.
Заправить его лучше оливковым или горчичным маслом. Воспринимать новую информацию помогают продукты, богатые витаминами группы В. Для этого чаще включайте в свой рацион морепродукты и перекусывайте горсточкой орешков. А избавиться от ощущения «тяжелой головы» поможет глюкоза, которая является отличным источником энергии для нервных клеток.
« Но не стоит забывать, что полученная из пирожных, тортов и конфет глюкоза быстро поступает в кровь, но так же ее концентрация в крови снижается. Зато такие перекусы негативно отражаются на фигуре. Потому получить все необходимые элементы куда полезнее и целесообразнее из овощей и фруктов, мюсли или сухофруктов», - говорит эксперт.
Кроме того, при постоянной загруженности и умственном труде важен витамин С, который помогает кровеносным сосудам мозга. Употреблять богатые им продукты нужно ежедневно, так как отложить «про запас» организм его просто не сможет. Потому ежедневно в рационе должны присутствовать на выбор любые сезонные свежие ягоды, грейпфрут. Эти напитки улучшают мозговой кровоток.
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Скорость мыслей напрямую связана с наличием в организме кальция и калия. Потому стоит устраивать на работе перекусы из сыра и томатов, прекрасным перекусом для подзарядки мозга также будет творог с курагой и черносливом.
Для слаженной работы организма человека, а также для продуктивности мозга, нам постоянно необходимо подпитываться железом. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Многим современным людям катастрофически не хватает железа. Восполнить его нехватку, особенно когда нужно сосредоточиться и максимально обработать объемную информацию в сжатые сроки, помогут зеленые яблоки, гречка или черный хлеб.
Также благоприятно воздействует куриная либо говяжья печень, а в сезон – спелые гранаты.
«Работники умственного труда нередко жалуются на периодическое ухудшение памяти. Чтобы исправить такую ситуацию, а лучше и вовсе ее предотвратить, следует как можно чаще включать в рацион морковь, ананас, авокадо. Особенно перед важным днем, совещанием ил экзаменом рекомендуется включать в рацион такие продукты, например, приготовив з них салат», -посоветовала врач.
Заправить его лучше оливковым или горчичным маслом. Воспринимать новую информацию помогают продукты, богатые витаминами группы В. Для этого чаще включайте в свой рацион морепродукты и перекусывайте горсточкой орешков. А избавиться от ощущения «тяжелой головы» поможет глюкоза, которая является отличным источником энергии для нервных клеток.
« Но не стоит забывать, что полученная из пирожных, тортов и конфет глюкоза быстро поступает в кровь, но так же ее концентрация в крови снижается. Зато такие перекусы негативно отражаются на фигуре. Потому получить все необходимые элементы куда полезнее и целесообразнее из овощей и фруктов, мюсли или сухофруктов», - говорит эксперт.
Кроме того, при постоянной загруженности и умственном труде важен витамин С, который помогает кровеносным сосудам мозга. Употреблять богатые им продукты нужно ежедневно, так как отложить «про запас» организм его просто не сможет. Потому ежедневно в рационе должны присутствовать на выбор любые сезонные свежие ягоды, грейпфрут. Эти напитки улучшают мозговой кровоток.
Читайте также: Названы продукты, повышающие давление
Скорость мыслей напрямую связана с наличием в организме кальция и калия. Потому стоит устраивать на работе перекусы из сыра и томатов, прекрасным перекусом для подзарядки мозга также будет творог с курагой и черносливом.
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