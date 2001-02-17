Раздел: Медицина
Врачи назвали идеальное время суток для ощущения счастья
Этим временем оказалось утро.
Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, в какое время суток люди чувствуют себя счастливее всего, передает Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красоту.
На удивление исследователей, этим временем оказалось утро: именно в первой половине дня люди чаще испытывают положительные эмоции и, в целом, их настрой намного лучше.
А вечером намного чаще люди себя чувствуют подавленными и уставшими.
В рамках своего эксперимента ученые проанализировали поведение пятисот тысяч человек из разных стран.
Отмечается, что утреннее счастье может быть связано стем, что после ночного отдыха организм свободен от стрессов, а нервная система спокойна.
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Кроме того, психика отдохнула за ночь и готовится к новому дню и новым впечатлениям.
Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, в какое время суток люди чувствуют себя счастливее всего, передает Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красоту.
На удивление исследователей, этим временем оказалось утро: именно в первой половине дня люди чаще испытывают положительные эмоции и, в целом, их настрой намного лучше.
А вечером намного чаще люди себя чувствуют подавленными и уставшими.
В рамках своего эксперимента ученые проанализировали поведение пятисот тысяч человек из разных стран.
Отмечается, что утреннее счастье может быть связано стем, что после ночного отдыха организм свободен от стрессов, а нервная система спокойна.
Читайте также: Медики назвали идеальное время для подъема на работу
Кроме того, психика отдохнула за ночь и готовится к новому дню и новым впечатлениям.
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