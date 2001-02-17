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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали идеальное время суток для ощущения счастья

Врачи назвали идеальное время суток для ощущения счастьяЭтим временем оказалось утро.

Исследователи из США сообщили, что им удалось выяснить, в какое время суток люди чувствуют себя счастливее всего, передает Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красоту.

На удивление исследователей, этим временем оказалось утро: именно в первой половине дня люди чаще испытывают положительные эмоции и, в целом, их настрой намного лучше.

А вечером намного чаще люди себя чувствуют подавленными и уставшими.

В рамках своего эксперимента ученые проанализировали поведение пятисот тысяч человек из разных стран.

Отмечается, что утреннее счастье может быть связано стем, что после ночного отдыха организм свободен от стрессов, а нервная система спокойна.

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Кроме того, психика отдохнула за ночь и готовится к новому дню и новым впечатлениям.

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 Теги: счастье, сутки, время

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Сегодня, 12:15 » Автор: Алена Шимко
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