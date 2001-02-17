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Диетолог подсказал, кому противопоказаны пробиотики

Диетолог подсказал, кому противопоказаны пробиотикиСоветы диетолога.

Пробиотики - это микробы, которые помогают организму человека правильно работать. Но стоит ли принимать их каждому?
Ответ на этот вопрос дала Мирослава Ульянина - популярная телеведущая и консультант по правильному питанию, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Впервые термин «пробиотик» ввел Нобелевский лауреат, биолог Илья Мечников. Он предположил, что бактерии в йогурте могут положительно влиять на микробиом кишечника.

Наиболее распространенные пробиотики - лактобактерии и бифидобактерии. Другие микроорганизмы тоже могут считаться пробиотиками, например дрожжи Saccharomyces boulardii. Считается, что пробиотики борются с вредными бактериями, подавляют их рост и останавливают выработку опасных веществ, которые приводят к болезням.

Здоровым людям нет смысла включать пробиотики в рацион, потому что они не имеют соответствующего эффекта - об этом заявляют последние исследования в США. К тому же до сих пор даже ученым непонятно, какие пробиотики полезны, а какие нет, в каком количестве их нужно принимать, и кто получает от них больше пользы.

Однако есть исследования, которые подтверждают, что пробиотики полезны для определенных групп людей:

Пробиотики могут использоваться для профилактики и остановки диареи, возникшая из-за приема антибиотиков. Доказано, что прием высоких доз пробиотиков (Lactobacillus rhamnosus или Saccharomyces boulardii) помогает предупредить диарею у детей.
Пробиотики снижают риск некротизирующего энтероколита. Это заболевание чаще встречается у недоношенных детей и сопровождается воспалением и повреждением тканей кишечника.

Ощутимый эффект пробиотиков для людей с синдромом раздраженного (чувствительного) кишечника. Национальный институт здравоохранения и качества медицинской помощи Великобритании (NICE) рекомендует курс минимум 4 недели.
В некоторых исследованиях было установлено, что прием Lactobacillus acidophilus может помочь уменьшить желудочные судороги, метеоризм и диарею при непереносимости лактозы.

Где содержатся пробиотики?
Некоторые пробиотические штаммы можно найти в составе кисломолочных продуктов со специальной пометкой. Но нельзя быть уверенным, что продукт содержит именно те бактерии, указанным на упаковке, и в достаточном количестве, чтобы иметь эффект. В симпатичной баночке йогурта может совсем не быть указанных бактерий, или их будет слишком мало. Через индустриализацию и стандартизации производственных процессов бактерии погибают в процессе обработки: например, молоко нагревают после доения, чтобы убить болезнетворные микроорганизмы. Но тем самым - убивают и потенциальные йогуртовые бактерии.

Также пробиотики есть в виде порошка или таблеток. Поскольку вопрос «сколько пробиотических бактерий попадают в кишечник с продуктами питания» остается без четкого ответа, то если ты попадаешь в эти группы - лучше пропивать специально разработанные препараты с пробиотиками, которые «доставят» полезные бактерии невредимыми через желудочно-кишечный тракт в кишечник . Главное помнить, что употребление любой диетической добавки не должно заменять здорового образа жизни и сбалансированного питания.

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Если же ты не попадаешь ни в одну из этих групп - пить пробиотики нет смысла.

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 Теги: пробиотики, диета, питание

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Сегодня, 13:45 » Автор: Алена Шимко
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