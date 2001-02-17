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Этот привычный овощ помогает контролировать уровень сахара в крови
Преимущества картофеля.
Часто можно услышать в наше время, что картофель является не слишком полезным корнеплодом. Так ли это на самом деле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
Вот некоторые из преимуществ картофеля для здоровья и питания:
1. Богат питательными веществами
Картофель является отличным источником многих витаминов и минералов. Он содержит белки, углеводы, клетчатку, витамин С, В6, калий, марганец, магний, фосфор, ниацин и фолиевую кислоту. Его пищевое содержание может варьироваться в зависимости от сорта и способа приготовления. Важно отметить, что картофельная кожура также содержит большое количество витаминов и минералов.
2. Содержит антиоксиданты
Картофель богат такими соединениями, как флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты. Они действуют как антиоксиданты в организме, поскольку нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызвать хронические заболевания, такие как проблемы с сердцем, диабет и рак.
Исследования также показывают, что антиоксиданты, присутствующие в картофеле, могут ингибировать рост раковых клеток в печени и толстой кишке.
Для сравнения - красный картофель содержит в 3-4 раза больше антиоксидантов, чем белый.
3. Улучшает контроль сахара в крови
Картофель содержит особый вид крахмала, называемый стабильным крахмалом. Этот крахмал не разлагается и полностью усваивается организмом.
Он достигает толстой кишки, где становится источником питательных веществ для полезных бактерий в кишечнике. Устойчивый или резистентный крахмал связан с улучшением контроля уровня глюкозы в крови.
4. Полезен для мозга
Картофельный крахмал является одним из лучших источников витамина В6, который играет важную роль в развитии мозга детей и может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. Крахмал также помогает организму высвобождать гормоны, такие как серотонин, мелатонин и норадреналин, которые могут регулировать настроение, помогают в управлении стрессом и помогают для здорового сна.
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5. Облегчает камни в почках
Повышенный уровень мочевой кислоты в крови является основным источником камней в почках. Потребление картофеля вместе с кожурой может быть особенно полезным для людей, которые страдают от камней в почках. Причина в том, что картофель является богатым источником питательных веществ, таких как щелочные соли, мед, марганец, калий и витамин В, которые помогают облегчить проблемы с почками.
Часто можно услышать в наше время, что картофель является не слишком полезным корнеплодом. Так ли это на самом деле, пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
Вот некоторые из преимуществ картофеля для здоровья и питания:
1. Богат питательными веществами
Картофель является отличным источником многих витаминов и минералов. Он содержит белки, углеводы, клетчатку, витамин С, В6, калий, марганец, магний, фосфор, ниацин и фолиевую кислоту. Его пищевое содержание может варьироваться в зависимости от сорта и способа приготовления. Важно отметить, что картофельная кожура также содержит большое количество витаминов и минералов.
2. Содержит антиоксиданты
Картофель богат такими соединениями, как флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты. Они действуют как антиоксиданты в организме, поскольку нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызвать хронические заболевания, такие как проблемы с сердцем, диабет и рак.
Исследования также показывают, что антиоксиданты, присутствующие в картофеле, могут ингибировать рост раковых клеток в печени и толстой кишке.
Для сравнения - красный картофель содержит в 3-4 раза больше антиоксидантов, чем белый.
3. Улучшает контроль сахара в крови
Картофель содержит особый вид крахмала, называемый стабильным крахмалом. Этот крахмал не разлагается и полностью усваивается организмом.
Он достигает толстой кишки, где становится источником питательных веществ для полезных бактерий в кишечнике. Устойчивый или резистентный крахмал связан с улучшением контроля уровня глюкозы в крови.
4. Полезен для мозга
Картофельный крахмал является одним из лучших источников витамина В6, который играет важную роль в развитии мозга детей и может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. Крахмал также помогает организму высвобождать гормоны, такие как серотонин, мелатонин и норадреналин, которые могут регулировать настроение, помогают в управлении стрессом и помогают для здорового сна.
Читайте также: Этот привычный овощ особенно полезен диабетикам
5. Облегчает камни в почках
Повышенный уровень мочевой кислоты в крови является основным источником камней в почках. Потребление картофеля вместе с кожурой может быть особенно полезным для людей, которые страдают от камней в почках. Причина в том, что картофель является богатым источником питательных веществ, таких как щелочные соли, мед, марганец, калий и витамин В, которые помогают облегчить проблемы с почками.
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