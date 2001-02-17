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Раздел: Медицина  
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Употребление этих продуктов запускает в организме процесс жиросжигания

Употребление этих продуктов запускает в организме процесс жиросжигания Какие продукты помогут похудеть быстрее.

Весна уже близко и вопрос похудения, как никогда актуален. Давно известно, что кроме упражнений важно составить правильный рацион. Выбирая продукты нужно смотреть, чтобы в них содержались питательные вещества, которые активируют кровообращение, метаболизм и способны давать организму необходимую энергию. Ivona расскажет, какие продукты помогают похудеть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ивона.

Артишоки

В состав артишоков входят пищевые волокна и сложные антиоксиданты, которые ускоряют переваривание жиров. Они помогают стабилизировать уровень холестерина, способствуют выведению отходов и благодаря мочегонному эффекту избавляют от отечности.

Грейпфрут

Этот фрукт защищает от резких скачков сахара в крови. Грейпфрут насыщен пищевыми волокнами, что дает чувство сытости на долгое время.

Зеленый чай

Чай является источником антиоксидантов, а также в нем содержится полифенольное вещество эпигаллокатехин галлат. Эти свойства полезны для печени и очищают организм от токсинов.

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Кайенский перец

Этот вид перца стимулирует кровь и благоприятно действует на артерии. Он помогает предотвратить развитие атеросклероза, и противостоит скапливанию бляшек.


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 Теги: продукты, похудение

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Сегодня, 17:15 » Автор: Анна Мартынова
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