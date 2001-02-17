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Раздел: Медицина  
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Врачи перечислили пять главных полезных свойств меда

Врачи перечислили пять главных полезных свойств меда Этот продукт является одним из лучших для здоровья.

Многие вспоминают про мед только когда возникает необходимость бороться с простудными заболеваниями. Но употребление меда ассоциируется не только с простудой и кашлем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты рассказали о том, какие еще полезные для здоровья свойства присущи этому продукту

Действует как снотворное

По словам экспертов, при отсутствии противопоказаний столовая ложка меда перед сном полезна в качестве натурального снотворного. Содержащиеся в меде гликоген и триптофан расслабляют организм и улучшают качество сна.

Понижает давление

Это несомненно полезное для здоровья свойство меда обеспечивается присутствующими в нем антиоксидантным соединениям. По словам экспертов, привычка регулярно употреблять ложку меда связана с лучшей защищенностью от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сжигает жир

Полезнейшее свойство меда – это отличный жисрожигатель. При употреблении меда уменьшается концентрация триглицеридов в крови и ускоряется метаболизм. Как отмечают специалисты, мед способствует повышению температуры тела и жир в нем буквально плавится.

Дает эффект антидепрессанта

Мед крайне полезен для здоровья нервной системы. Он содержит витамины группы В. Тиамин (витамин В1), рибофлавин (В2) и пиридоксин (В6) - главные антистрессовые витамины. При высоких нагрузках на нервную систему потребность в них резко возрастает. Усиливают действие меда как антидепрессанта присутствующие в нем селен и магний.

Продлевает молодость

Многие специалисты убеждены, что, заменив в своем рационе сахар на мед, можно отодвинуть наступление старения – в частности, успешно сопротивляться слабости, усталости, потере тонуса, морщинам.

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Мед обладает выраженными антиоксидантными свойствами: его компоненты активно противостоят изнашиванию организма, укрепляют иммунитет и продлевают молодость.

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 Теги: мед, польза

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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