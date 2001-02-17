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Медики перечислили полезные свойства фиников

Медики перечислили полезные свойства фиников Эти плоды позитивно влияют на здоровье.

Замечательные плоды, которые способны избавить от плохих мыслей, потешить вкусовые рецепторы, насытить, да и вообще улучшить здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В финиках очень много клетчатки и пектина. Они нормализуют работу желудка и очищают пищеварительную систему. К тому же, регулярное употребление этих сухофруктов способствует улучшению миклофлоры кишечника и предотвращает размножение вредных организмов.

В финиках очень много глюкозы и витаминов группы В. И именно эти вещества стимулируют и улучшают работу мозга и его производительность. И даже улучшают координацию движений.

Благодаря богатому содержанию антиоксидантов, финики препятствуют своевременному старению кожи, делают ее красивой и эластичной.

Хорошо влияют финики и на зубы. Они укрепляют эмаль и десны. И даже предотвращают появление кариеса.

Также, финики – это эффективное средство для борьбы с простудой. Они прекрасно борются с кашлем и укрепляют иммунитет. Особенно эти плоды полезны при весеннем авитаминозе.

Финики могут даже заменить мясо. Если употреблять несколько плодов и запивать их стаканом молока.

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Но помните, что употреблять финики следует с осторожностью людям, которые имеют хронические болезни желудочно-кишечного тракта, диабет и ожирение.

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 Теги: финики, польза

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