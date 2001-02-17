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Эти виды онкологии чаще встречаются у молодежи

Эти виды онкологии чаще встречаются у молодежиАнализ велся на протяжении 20 лет.

Ученые рассказали, что обычно риск развития рака возрастает по мере старения, но 8 типов заболевания встречаются у молодых людей. Результаты исследования опубликовало Американское общество по борьбе с онкологией, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ученые провели исследование с участием добровольцев от 25 до 84 лет. Анализ велся на протяжении 20 лет. Выяснилось, что к 49 годам количество больных определенными типами рака возросло. В основном заболевания были связаны с ожирением: миелома, образования в поджелудочной железе, желчном пузыре, почках, матке, эндометрии, кишечнике. Предположительно, проблема усугублена малоподвижным образом жизни миллениалов и популярностью фастфуда.

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Ученые выявили у молодежи рак ЖКТ и лейкоз, не имеющие связи с лишним весом. Предполагается, что недуги развиваются из-за плохой экологии, канцерогенов, частого использования антибиотиков, роста числа аутоиммунных заболеваний.

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 Теги: молодые люди, рак

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Сегодня, 17:48 » Автор: Алена Шимко
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