Раздел: Медицина
Эксперты назвали причины появления ранней седины
На первом месте оказался стресс.
Ученые проанализировали факторы, которые могут привести к появлению ранней седины, и составили список наиболее распространенных причин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как известно, он оказывает пагубное влияние на весь организм. В том числе, он является первой и главной причиной преждевременного поседения волос.
На втором месте оказались заболевания щитовидной железы и гипофиза. К этой же категорию ученые отнесли различные аутоиммунные заболевания.
Кроме того, вызвать раннюю седину может нехватка витаминов, например В12.
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Его недостаток, в свою очередь, может быть вызван продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием в рационе вегетарианских продуктов.
Ученые проанализировали факторы, которые могут привести к появлению ранней седины, и составили список наиболее распространенных причин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как известно, он оказывает пагубное влияние на весь организм. В том числе, он является первой и главной причиной преждевременного поседения волос.
На втором месте оказались заболевания щитовидной железы и гипофиза. К этой же категорию ученые отнесли различные аутоиммунные заболевания.
Кроме того, вызвать раннюю седину может нехватка витаминов, например В12.
Читайте также: Названо неожиданное преимущество ранней седины
Его недостаток, в свою очередь, может быть вызван продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием в рационе вегетарианских продуктов.
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