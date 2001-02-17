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Раздел: Медицина  
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Эксперты назвали причины появления ранней седины

Эксперты назвали причины появления ранней сединыНа первом месте оказался стресс.

Ученые проанализировали факторы, которые могут привести к появлению ранней седины, и составили список наиболее распространенных причин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как известно, он оказывает пагубное влияние на весь организм. В том числе, он является первой и главной причиной преждевременного поседения волос.

На втором месте оказались заболевания щитовидной железы и гипофиза. К этой же категорию ученые отнесли различные аутоиммунные заболевания.
Кроме того, вызвать раннюю седину может нехватка витаминов, например В12.

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Его недостаток, в свою очередь, может быть вызван продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием в рационе вегетарианских продуктов.

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 Теги: Эксперты, седина

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