Раздел: Медицина
Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака
Речь идет об обнаруженном с помощью компьютерного алгоритма гене NSD2.
Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса нашли в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, который способен сильно увеличить риск распространения рака в организме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Эксперимент на мышах показал, что в случае отключения данного гена распространение опухоли значительно сокращается.
Доцент Школы медицинских наук Рутгерса и научный сотрудник Онкологического института Нью-Джерси Антонина Митрофанова объясняет, что при диагностике рака предстательной железы врачи могут определить, насколько он распространился к данному моменту, но не способны точно определить динамику дальнейшего роста. Если это станет возможным, то у медиков появится возможность быстро начать необходимое лечение и уменьшить риск распространения онкологии.
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Отмечается, что в данный момент ведется изучение потенциального лекарства для блокировки NSD2. Кроме того, планируется, что NSD2 будет включен в скрининг. Это поможет врачам раньше начать лечение пациентов с повышенным риском метастазирования, сообщает Medicalxpress.
Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса нашли в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, который способен сильно увеличить риск распространения рака в организме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Эксперимент на мышах показал, что в случае отключения данного гена распространение опухоли значительно сокращается.
Доцент Школы медицинских наук Рутгерса и научный сотрудник Онкологического института Нью-Джерси Антонина Митрофанова объясняет, что при диагностике рака предстательной железы врачи могут определить, насколько он распространился к данному моменту, но не способны точно определить динамику дальнейшего роста. Если это станет возможным, то у медиков появится возможность быстро начать необходимое лечение и уменьшить риск распространения онкологии.
Читайте также: Назван продукт, увеличивающий тягу подростков к агрессии
Отмечается, что в данный момент ведется изучение потенциального лекарства для блокировки NSD2. Кроме того, планируется, что NSD2 будет включен в скрининг. Это поможет врачам раньше начать лечение пациентов с повышенным риском метастазирования, сообщает Medicalxpress.
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