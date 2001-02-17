» » Названы страшные последствия отказа от обедов
Раздел: Медицина  
0

Названы страшные последствия отказа от обедов

Названы страшные последствия отказа от обедовВремя перерыва следует потратить именно на прием пищи.

Нарушения рекомендованного специалистами режима дня приводит к серьезным последствиям. Отказывающиеся от обеденного перерыва работники рискуют заработать тяжелые заболевания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Нарушения сна и пищеварения, снижение внимательности - все эти проблемы рано или поздно возникают у тех, кто пренебрегает перерывами в работе. Причем "отдых" от основной деятельности в соцсетях не приносит желаемого результата. Время перерыва следует потратить именно на прием пищи, уверяют медики.

Отдых во время работы на несколько минут каждые полчаса рекомендован врачами - это снижает риск появления болей в спине и шее. Работник, не пренебрегающий этим правилом, более продуктивен и менее подвержен стрессам.

Однако последние исследования показали, что перерыв важен именно приемом пищи. Систематический отказ от обеда грозит развитием серьезных желудочных заболеваний. А всякого рода быстрые перекусы увеличивают шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

"Обеденный перерыв - одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда.

Читайте также: Страшные последствия урагана в Сумах. Фото

По данным исследователей, которые приводит британская The Guardian, полноценный перерыв должен продолжаться 75 минут. Британские парламентарии готовят законопроект, который обяжет руководство учебных заведений и компаний предоставлять это время на отдых. В последнее время отведенное на перерывы время неуклонно сокращалось. Эксперты заметили, что это негативно отразилось на способности к концентрации, общению и в целом на здоровье.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: обед, последствия

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:00 » Автор: Эдгар Букмирза
     516
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх