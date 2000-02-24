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Раздел: Медицина  
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Боль в шее назвали признаком опасного заболевания

Боль в шее назвали признаком опасного заболеванияСахарный диабет второго типа и боль в пояснице также тесно связаны с ожирением.

Исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, позволило установить связь между сахарным диабетом и болями, возникающими в спине и шее.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Согласно полученным данным, больные диабетом люди имеют 35-процентный риск появления болей в спине и 24-процентный - болей в районе шеи.

Сахарный диабет второго типа и боль в пояснице также тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности, поэтому логическое продолжение нового исследования может заключаться в более подробном изучении этих факторов, - поделился информацией Мануэл Феррейр, ведущий автор исследования.

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При этом, по словам ученых, связь между сахарным диабетом и данными видами боли пока не установлена, но работа в этом направлении продолжается.

Исследователи подчеркнули, что фундаментальную роль в понижении риска заболеваний играют физическая активность и контроль веса.

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 Теги: Боль, заболевания, признак

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Вчера, 23:16 » Автор: Эдгар Букмирза
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