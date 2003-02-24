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Раздел: Медицина  
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Эксперты назвали самый полезный овощ

Эксперты назвали самый полезный овощ Оказалось, что морковь не менее полезна, чем яблоки.

Ученые из США заявили о том, что регулярное употребление в пищу обычной морковки помогает защититься от целого ряда недугов, и этот простой корнеплод на самом деле сильно недооценен в своем оздоровительном потенциале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

«По своей эффективности этот овощ не уступает яблокам», - отметили специалисты.

Есть известная пословица о том, что съедаемое каждый день яблоко позволяет обходиться без лекарств. И многие люди действительно осведомлены, как сильно они полезны.

Морковь, подчеркнули эксперты, полезна не менее яблок. Американские терапевты рассказали, что в простой морковке содержатся вещества, которые помогают организму бороться с вирусами.

«Благодаря химическому соединению бета-каротину тертая морковь является домашним средством номер один против рака», - отметили исследователи.

По словам медиков, бета-каротин (провитамин А) участвует в синтезе половых гормонов и необходим для здорового скелета. Также этот микроэлемент улучшает состояние слизистых и кожи, зубов, волос, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок и стресса, повышает устойчивость организма перед инфекциями. Особенно много бета-каротина в яркой и сочной оранжевой моркови.

В силу целебных свойств моркови ее сравнивают не только с яблоками, но также с чесноком и луком. Например, пожевав кусок моркови, можно уменьшить количество микробов в полости рта и избавиться от неприятного запаха. При простуде морковный сок с медом помогает быстрее встать на ноги.

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Кроме того, морковный сок полезен при повышенной кислотности желудка и «ленивом» кишечнике, воспалительных процессах горла, отечности. Но пить его в больших количествах нельзя, а, кроме того, морковный сок противопоказан при язве желудка и 12-перстной кишки, а также при обострении гастрита.

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 Теги: морковь, польза

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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