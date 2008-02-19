Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем чревато злоупотребление жирными продуктами
Вот почему важно питаться правильно.
Последствия для здоровья от неправильного питания после 20 лет сохраняются в течение всей жизни. Употребляющие много жирной пищи в молодом возрасте люди с годами значительно чаще сталкиваются с диабетом и болезнями сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Многим людям кажется, что в молодости они могут позволить себе некоторые излишества в образе жизни и особенно в питании, а более строгое следование нормам здорового образа жизни в зрелом возрасте убережет их от серьезных проблем в старости. Однако исследование ученых из Университета Циндао в Китае показало, что следование жирной диете между 20 и 40 годами значительно увеличивает риск серьёзных заболеваний в пожилом возрасте, и вовсе не только из-за лишнего веса. Китайские ученые выяснили, что жирные продукты питания вызывают уменьшение численности и мутации у так называемых «хороших» бактерий в кишечнике.
Если говорить более конкретно, нездоровая пища модифицирует микробиом кишечника, с помощью которого происходит расщепление пищи в желудке. А это приводит к скачкам уровня воспалительных маркеров по всему организму. Следовательно, семена метаболических расстройств вроде диабета, болезней сердца и инсультов засеиваются ещё в молодости и растут в течение десятилетий, как показывает это исследование.
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Его авторы оценивали влияние различного уровня жира в питании на бактерии кишечника у здоровых молодых людей из Китая. В этой стране население всё более активно изменяет свои вкусовые предпочтения в течение последних десятилетий, отказываясь от блюд с низким содержанием жира и высоким уровнем углеводов в пользу жирной и низкоуглеводной пищи. Наблюдения показали, что жирная диета крайне негативно влияет на кишечные бактерии и на количество воспалительных маркеров в крови. Причём это влияние сохраняется в течение всей жизни.
Последствия для здоровья от неправильного питания после 20 лет сохраняются в течение всей жизни. Употребляющие много жирной пищи в молодом возрасте люди с годами значительно чаще сталкиваются с диабетом и болезнями сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Многим людям кажется, что в молодости они могут позволить себе некоторые излишества в образе жизни и особенно в питании, а более строгое следование нормам здорового образа жизни в зрелом возрасте убережет их от серьезных проблем в старости. Однако исследование ученых из Университета Циндао в Китае показало, что следование жирной диете между 20 и 40 годами значительно увеличивает риск серьёзных заболеваний в пожилом возрасте, и вовсе не только из-за лишнего веса. Китайские ученые выяснили, что жирные продукты питания вызывают уменьшение численности и мутации у так называемых «хороших» бактерий в кишечнике.
Если говорить более конкретно, нездоровая пища модифицирует микробиом кишечника, с помощью которого происходит расщепление пищи в желудке. А это приводит к скачкам уровня воспалительных маркеров по всему организму. Следовательно, семена метаболических расстройств вроде диабета, болезней сердца и инсультов засеиваются ещё в молодости и растут в течение десятилетий, как показывает это исследование.
Читайте также: Ученые поняли, как рак зависит от пола
Его авторы оценивали влияние различного уровня жира в питании на бактерии кишечника у здоровых молодых людей из Китая. В этой стране население всё более активно изменяет свои вкусовые предпочтения в течение последних десятилетий, отказываясь от блюд с низким содержанием жира и высоким уровнем углеводов в пользу жирной и низкоуглеводной пищи. Наблюдения показали, что жирная диета крайне негативно влияет на кишечные бактерии и на количество воспалительных маркеров в крови. Причём это влияние сохраняется в течение всей жизни.
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