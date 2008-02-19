Раздел: Медицина
Названы признаки дефицита в организме витамина D
Актуальная проблема для зимы.
Нехватка витамина D считается особенно опасной у младенцев, поэтому в зимнюю серую погоду врач выписывает малышу дополнительные препараты. Но знаете ли вы, что взрослые тоже страдают от недостатка этого важного витамина и последствия могут быть очень нерадужными? Летом витамина D мы получаем в избытке, он накапливается в жировой ткани и печени на некоторое время вперед. Но, к сожалению, запасы быстро истощаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Эксперты изучили признаки, которые помогут заподозрить у себя нехватку важнейшего витамина, и разобрались, что с этим делать, чтобы не лечить последствия.
Признаки нехватки «солнечного витамина»
Чем же так важен витамин D? Он регулирует многие процессы в организме. При его нехватке как будто выпадает важный винтик из целой системы, которая сразу же начинает плохо работать. Ведь он отвечает за нормальное развитие костей, помогает усваиванию микроэлементов и витаминов, препятствует размножению раковых клеток, обеспечивает работу щитовидки и хорошую свертываемость крови, нормализует уровень сахара в крови, предотвращает воспалительные процессы и повышает иммунитет.
Организм говорит нам, что ему не хватает витамина D, когда:
вы страдаете от повышенного потоотделения, особенно лба и головы;
вы ощущаете постоянную усталость;
болят суставы;
часто случаются судороги мышц;
начались проблемы с кишечником;
плохо заживают даже мелкие ранки;
вы часто болеете ОРВИ;
появилась чрезмерная раздражительность.
Почему это происходит?
Главной причиной недостатка витамина D называют его естественную нехватку в холодное время года. Солнца мало, а даже если оно появляется, то мы не можем впитать достаточно витамина из-за многих слоев одежды. Однако есть и другие факторы, из-за которых витамин не способен усвоиться. Это:
употребление недостаточного количества продуктов, содержащих витамин;
лишний вес или ожирение (витамин D извлекается из крови жировыми клетками. Поэтому чем больше лишних килограммов, тем меньше витамина организм может усвоить);
проблемы с органами пищеварения или почками (витамин плохо всасывается или не может преобразоваться в активную форму).
Существуют также особые группы риска. Это пожилые люди, которые редко выходят на улицу, офисные сотрудники, которые проводят весь световой день в помещении, люди, которые работают в ночные смены, а спят днем. Интересно, что чем смуглее ваша кожа, тем больше витамина D требует организм.
Чем это опасно?
Длительная нехватка витамина D несет немалые риски для здоровья. При его дефиците:
повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей, которые к ним склонны, вплоть до развития инфаркта и инсульта;
вымывается кальций из костей и растет риск травм даже при стандартных занятиях спортом;
появляются проблемы со зрением;
растет риск аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и воспалительное заболевание кишечника;
повышается риск развития онкозаболеваний.
Уровень витамина D можно проверить, сдав специальный анализ крови: норма содержания - от 30 до 74 нанограммов на миллилитр (нг/мл), оптимальный уровень содержания - 50 нг/мл.
Уровень ниже 20 нг/мл считается серьезным дефицитом, такую ситуацию нельзя пускать на самотек.
Что делать, чтобы восполнить нехватку витамина без таблеток
Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D, выполняйте простые действия, принимать же специальные препараты стоит, только если анализ крови выявил дефицит витамина D и, конечно, по назначению врача. Потому что гипервитаминоз также опасен: если этого вещества в организме слишком много, могут развиться сильные мышечные боли, бессонница, головные боли, обезвоживание, аритмия.
Ловите солнце. В зимнее время это непросто, но в любой солнечный день постарайтесь находиться на солнце не менее 20 минут. Важно: должны быть открыты минимум лицо и кисти рук. Зимой, весной и осенью на короткое время (10–15 минут) можно не наносить солнцезащитный крем на лицо или воспользоваться кремом с низким SPF: тело закрыто одеждой, поэтому витамин просто не может проникнуть в организм. Летом же получить его проще, поэтому крем с SPF обязателен.
Разнообразьте рацион. Витамином D богаты такие продукты, как жирная рыба (лосось, тунец), яичные желтки (суточную норму содержат 3–4 крупных желтка), сыр, печень, в том числе печень трески, крупы, молочные продукты, натуральные, не культивируемые грибы, петрушка, дрожжи.
Контролируйте время сна. У людей, которые спят менее 5 часов в сутки, уровнь витамина D значительно понижен.
Следите за приемом лекарств. Некоторые препараты способны снизить уровень витамина. Это кортизоны и средства от грибковых инфекций.
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Не набирайте лишний вес: чем его больше, тем хуже усваивается витамин.
Что же касается такого, казалось бы, легкого выхода, как солярий, то врачи советуют быть с ним очень осторожными. Увлечение искусственным загаром приносит больше вреда, нежели пользы, поэтому такой способ не стоит применять для восполнения нехватки витамина.
Нехватка витамина D считается особенно опасной у младенцев, поэтому в зимнюю серую погоду врач выписывает малышу дополнительные препараты. Но знаете ли вы, что взрослые тоже страдают от недостатка этого важного витамина и последствия могут быть очень нерадужными? Летом витамина D мы получаем в избытке, он накапливается в жировой ткани и печени на некоторое время вперед. Но, к сожалению, запасы быстро истощаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Эксперты изучили признаки, которые помогут заподозрить у себя нехватку важнейшего витамина, и разобрались, что с этим делать, чтобы не лечить последствия.
Признаки нехватки «солнечного витамина»
Чем же так важен витамин D? Он регулирует многие процессы в организме. При его нехватке как будто выпадает важный винтик из целой системы, которая сразу же начинает плохо работать. Ведь он отвечает за нормальное развитие костей, помогает усваиванию микроэлементов и витаминов, препятствует размножению раковых клеток, обеспечивает работу щитовидки и хорошую свертываемость крови, нормализует уровень сахара в крови, предотвращает воспалительные процессы и повышает иммунитет.
Организм говорит нам, что ему не хватает витамина D, когда:
вы страдаете от повышенного потоотделения, особенно лба и головы;
вы ощущаете постоянную усталость;
болят суставы;
часто случаются судороги мышц;
начались проблемы с кишечником;
плохо заживают даже мелкие ранки;
вы часто болеете ОРВИ;
появилась чрезмерная раздражительность.
Почему это происходит?
Главной причиной недостатка витамина D называют его естественную нехватку в холодное время года. Солнца мало, а даже если оно появляется, то мы не можем впитать достаточно витамина из-за многих слоев одежды. Однако есть и другие факторы, из-за которых витамин не способен усвоиться. Это:
употребление недостаточного количества продуктов, содержащих витамин;
лишний вес или ожирение (витамин D извлекается из крови жировыми клетками. Поэтому чем больше лишних килограммов, тем меньше витамина организм может усвоить);
проблемы с органами пищеварения или почками (витамин плохо всасывается или не может преобразоваться в активную форму).
Существуют также особые группы риска. Это пожилые люди, которые редко выходят на улицу, офисные сотрудники, которые проводят весь световой день в помещении, люди, которые работают в ночные смены, а спят днем. Интересно, что чем смуглее ваша кожа, тем больше витамина D требует организм.
Чем это опасно?
Длительная нехватка витамина D несет немалые риски для здоровья. При его дефиците:
повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей, которые к ним склонны, вплоть до развития инфаркта и инсульта;
вымывается кальций из костей и растет риск травм даже при стандартных занятиях спортом;
появляются проблемы со зрением;
растет риск аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и воспалительное заболевание кишечника;
повышается риск развития онкозаболеваний.
Уровень витамина D можно проверить, сдав специальный анализ крови: норма содержания - от 30 до 74 нанограммов на миллилитр (нг/мл), оптимальный уровень содержания - 50 нг/мл.
Уровень ниже 20 нг/мл считается серьезным дефицитом, такую ситуацию нельзя пускать на самотек.
Что делать, чтобы восполнить нехватку витамина без таблеток
Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D, выполняйте простые действия, принимать же специальные препараты стоит, только если анализ крови выявил дефицит витамина D и, конечно, по назначению врача. Потому что гипервитаминоз также опасен: если этого вещества в организме слишком много, могут развиться сильные мышечные боли, бессонница, головные боли, обезвоживание, аритмия.
Ловите солнце. В зимнее время это непросто, но в любой солнечный день постарайтесь находиться на солнце не менее 20 минут. Важно: должны быть открыты минимум лицо и кисти рук. Зимой, весной и осенью на короткое время (10–15 минут) можно не наносить солнцезащитный крем на лицо или воспользоваться кремом с низким SPF: тело закрыто одеждой, поэтому витамин просто не может проникнуть в организм. Летом же получить его проще, поэтому крем с SPF обязателен.
Разнообразьте рацион. Витамином D богаты такие продукты, как жирная рыба (лосось, тунец), яичные желтки (суточную норму содержат 3–4 крупных желтка), сыр, печень, в том числе печень трески, крупы, молочные продукты, натуральные, не культивируемые грибы, петрушка, дрожжи.
Контролируйте время сна. У людей, которые спят менее 5 часов в сутки, уровнь витамина D значительно понижен.
Следите за приемом лекарств. Некоторые препараты способны снизить уровень витамина. Это кортизоны и средства от грибковых инфекций.
Читайте также: Регулярное употребление этих продуктов снижает риск онкологии
Не набирайте лишний вес: чем его больше, тем хуже усваивается витамин.
Что же касается такого, казалось бы, легкого выхода, как солярий, то врачи советуют быть с ним очень осторожными. Увлечение искусственным загаром приносит больше вреда, нежели пользы, поэтому такой способ не стоит применять для восполнения нехватки витамина.
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