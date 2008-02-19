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Этот фрукт поможет оздоровить печень

Этот фрукт поможет оздоровить печеньВкусно и полезно.

Для поддержания печени в хорошем состоянии очень полезно употреблять в пищу фрукты оранжевого и красного цветов, - их плоды отличаются повышенным содержанием каротина и пектина, помогающими активнее связывать и выводить из организма ненужные или вредные вещества, передает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

О том, какие фрукты оздоровляют печень, рассказал кандидат медицинских наук, врач Анатолий Печенка. По словам специалиста, хорошей поддержкой для печени является пектин. Соединяясь с жидкостью в организме, пектин становится гелеобразным. В этой массе «застревают» пестициды, радионуклиды, ионы тяжелых металлов и другие вредные вещества, угрожающие целостности клеток.

«Среди сезонных фруктов особенно полезны абрикосы. Благодаря своему составу, в котором сочетаются, пектиновые компоненты, витамины и минералы, абрикосы незаменимы для выведения из организма токсичных продуктов обмена и холестерина, а также полезны при интоксикации», - отметил врач.

Эксперт добавил, что при проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта абрикосов. Но если имеется гепатит, то употреблять эти фрукты уже нельзя: каротин абрикосов при данном заболевании не усваивается.

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Также специалист пояснил, что неполный стакан смузи из абрикосов может обеспечить организм человека суточной нормой витаминов. В то же время абрикосы полны клетчатки, и слишком активное их употребление может спровоцировать чрезмерную деятельность кишечника.


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 Теги: фрукт, печень

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Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
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