Раздел: Медицина
Супрун опровергла пользу витамина С
У этого витамина есть и опасное свойство.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла мифы вокруг пользы витамина С, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
«Польза витамина С для лечения простуд, «улучшение самочувствия» - это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк миром», - пояснила чиновница на своей странице в Facebook.
Как отмечает Супрун, независимые исследования не подтвердили тезисы о пользе витамина С в лечении простуды. Более того - в случае передозировки витамина, у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках.
«А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоту, изжоги, головную боль и бессонницу», - утверждает главный медик страны.
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Супрун рассказала, что содержание наибольшего количества витамина С в лимонах также является мифом - лучшими его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла мифы вокруг пользы витамина С, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
«Польза витамина С для лечения простуд, «улучшение самочувствия» - это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк миром», - пояснила чиновница на своей странице в Facebook.
Как отмечает Супрун, независимые исследования не подтвердили тезисы о пользе витамина С в лечении простуды. Более того - в случае передозировки витамина, у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках.
«А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоту, изжоги, головную боль и бессонницу», - утверждает главный медик страны.
Читайте также: Почему десерт полезнее есть перед обедом
Супрун рассказала, что содержание наибольшего количества витамина С в лимонах также является мифом - лучшими его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви.
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