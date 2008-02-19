Раздел: Медицина
Медики назвали причины онемения ног
Этот симптом нельзя игнорировать.
Всем, кто страдает от онемения ног, следует насторожиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua..
По словам медиков, за этим могут скрываться опасные заболевания.
Избыточный вес
В результате оказывается лишняя нагрузка на суставы, по причине чего происходит износ мениска. По утрам в таком случае возникает скованность в ногах, а именно в голеностопных и коленных суставах. Причиной служит то, что за ночь суставы расслабляются, а с утра нагрузка на них резко возрастает, когда вы встаете с кровати. В течении получаса после подъема неприятные ощущения постепенно проходят.
Ревматоидный артрит
В этом случае соединительная ткань воспаляется с одновременным поражением суставов. Первым признаком развития недуга является утренняя скованность в суставах. В этом случае затрудненное движение сохраняется на протяжении часа, его также сопровождает слабость в мышцах. Впоследствии может произойти нарушение деятельности суставов и их деформация.
Псориаз
При псориазе скованность суставов наблюдается лишь в 6% случаев и этому предшествует проявление заболевания на кожном покрове. Заболевание поражает как мелкие, так и крупные суставы, при этом наблюдается отек, в том числе прилегающего участка, а также покраснение.
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
Ревматизм
Недуг появляется в результате воздействия бета-гемолитического стрептококка группы А в результате перенесенного заболевания горла (хронического тонзиллита, ангины, фарингита) стрептококкового происхождения. Заболевание, как правило, поражает крупные суставы. Заболеванию свойственна симметричность и «летучесть». При воспалениях наблюдается покраснение кожи вокруг сустава, а также повышение его температуры.
Всем, кто страдает от онемения ног, следует насторожиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua..
По словам медиков, за этим могут скрываться опасные заболевания.
Избыточный вес
В результате оказывается лишняя нагрузка на суставы, по причине чего происходит износ мениска. По утрам в таком случае возникает скованность в ногах, а именно в голеностопных и коленных суставах. Причиной служит то, что за ночь суставы расслабляются, а с утра нагрузка на них резко возрастает, когда вы встаете с кровати. В течении получаса после подъема неприятные ощущения постепенно проходят.
Ревматоидный артрит
В этом случае соединительная ткань воспаляется с одновременным поражением суставов. Первым признаком развития недуга является утренняя скованность в суставах. В этом случае затрудненное движение сохраняется на протяжении часа, его также сопровождает слабость в мышцах. Впоследствии может произойти нарушение деятельности суставов и их деформация.
Псориаз
При псориазе скованность суставов наблюдается лишь в 6% случаев и этому предшествует проявление заболевания на кожном покрове. Заболевание поражает как мелкие, так и крупные суставы, при этом наблюдается отек, в том числе прилегающего участка, а также покраснение.
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
Ревматизм
Недуг появляется в результате воздействия бета-гемолитического стрептококка группы А в результате перенесенного заболевания горла (хронического тонзиллита, ангины, фарингита) стрептококкового происхождения. Заболевание, как правило, поражает крупные суставы. Заболеванию свойственна симметричность и «летучесть». При воспалениях наблюдается покраснение кожи вокруг сустава, а также повышение его температуры.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
474
0
Оставьте свой комментарий