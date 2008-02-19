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Раздел: Медицина  
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Анализ крови на боль открыл путь к новым лекарствам

Анализ крови на боль открыл путь к новым лекарствамРазработан прототип анализа крови, который может объективно сказать врачу, испытывает ли пациент боль.

Нечасто серьезная медицинская статья начинается с эпиграфа из блаженного Августина, однако Александр Никулеску из медицинской школы Университета Индианы и его коллеги снабдили свою работу таким эпиграфом: «Величайшее зло - это физическая боль». Именно проблеме боли посвящена их научная работа, и ее результаты многие называют прорывом в медицине. Впервые разработан быстрый и надежный анализ, позволяющий объективно установить, насколько пациенту больно и каким именно препаратом лучше всего именно этот тип боли устранить.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Проблема боли занимает в медицине центральное место: не случайно в русском языке это корень слов «болезнь», «больной» и «больница». Однако до последнего времени в оценке уровня боли врачам приходилось полагаться только на жалобы пациента и его поведение. Если ленивый школьник хочет отпросится с урока, он, скорее всего, пожалуется на боль в животе или голове, поскольку температуру врач может измерить с помощью градусника.

Современная американская медицина сталкивается с куда более серьезной проблемой, чем детские симуляции - распространением опиоидной зависимости, которое некоторые приравнивают к эпидемии. В этом контексте объективный анализ уровня боли и подбор подходящих неопиоидных анальгетиков становится насущной задачей.

«Мы разработали прототип анализа крови, который может объективно сказать врачу, испытывает ли пациент боль и насколько сильна эта боль, - говорит Александр Никулеску. - До сих пор мы были вынуждены ориентироваться на то, что говорит пациент, и на клиническую картину, оцениваемую врачом. Когда мы начинали работу, объективный анализ боли был труднодостижимой целью».

Предложенный метод основан на анализе большой панели биомаркеров, а именно, уровня активности различных генов в клетках крови (транскриптома). Из пробы крови пациента выделяется препарат РНК, который затем анализируется с помощью стандартизированного чипа. Компьютер сравнивает картину экспрессии генов с хранящимися в его памяти эталонами. На этом основании он не только оценивает уровень боли и классифицирует ее тип, но и предлагает химическое вещество, которое может стать болеутоляющим, идеально подходящим именно для этой ситуации. Для этого биомаркеры боли сравниваются с аналогичным профилем химических соединений, хранящимся в базе данных.

«Мы обнаружили, что некоторые соединения, которые годами использовались для лечения других заболеваний, очень хорошо ложатся на профиль биомаркеров боли. Они могут снизить или вовсе устранить потребность в опиоидах», - говорит Никулеску. Среди этих соединений, к примеру, антидепрессант амоксапин, витамины В6 и В12 и природный растительный флавоноид апигенин.

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«В любой области медицины цель состоит в том, чтобы подобрать для пациента правильный препарат, который принесет много пользы и нанесет как можно меньше вреда, - объясняет Никулеску. - Имея много возможностей, нацеленных на нужды конкретного пациента, можно предотвратить много проблем, в том числе и эпидемию опиоидной зависимости. Мы хотели для начала выявить универсальные маркеры боли, и нам это удалось. Но из наших данных следовало, что некоторые из них лучше работают для мужчин, некоторые для женщин. Некоторые подходят для головной боли, некоторые для фибромиалгии, и так далее. Этим мы планируем заняться в ходе дальнейших исследований».

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 Теги: Анализ крови, боль, лекарство

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