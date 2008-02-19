Раздел: Медицина
Учёные недооценили опасность укуса клеща
Новое исследование поставило известный факт под сомнение.
Другого лечения аллергии, кроме ограниченного потребления красного мяса, нет. До сих пор считалось, что для того, чтобы клещ вызвал аллергический ответ у людей, он должен был недавно питаться богатой на антитела альфа-гал кровью млекопитающего.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Новое исследование поставило известный факт под сомнение, поскольку учёные недооценили опасность укуса обычного клеща. Альфа-гал – это сахар, содержащийся в крови большинства млекопитающих, кроме человека. Когда у людей развивается аллергический иммунный ответ на него, скорее всего, у человека есть аллергия на красное мясо (альфа-гал синдром). «Наша первоначальная гипотеза заключалась в том, что у людей развилась аллергия после контакта с альфа-галом через клеща, который питался кровью с альфа-гал», – сказал доктор Скотт Комминс, доцент медицины.
«Новые данные свидетельствуют о том, что клещи могут вызывать этот иммунный ответ, даже не прибегая к помощи антител, то есть, вероятно, риск каждого укуса, потенциально приводящего к аллергии, выше, чем мы ожидали», – добавляет Скотт.
Так получается, что только веганы находятся вне угрозы, так как все, кто употребляетт красное мясо – потенциальные аллергики. Как и предполагали исследователи, слюна от клещей, которые недавно питались кровью, вызвала реакцию. Однако выделение от тех же самых видов клещей, которые недавно не питались кровью, также вызвала реакцию.
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Поскольку в этих экспериментах образцы слюны клещей как с кровью, так и без крови проявляли диапазон реактивности, говорит Комминс: «Эти результаты показывают, что больше укусов клещей, чем мы изначально предполагали, может представлять риск развития аллергии на красное мясо».
Другого лечения аллергии, кроме ограниченного потребления красного мяса, нет. До сих пор считалось, что для того, чтобы клещ вызвал аллергический ответ у людей, он должен был недавно питаться богатой на антитела альфа-гал кровью млекопитающего.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Новое исследование поставило известный факт под сомнение, поскольку учёные недооценили опасность укуса обычного клеща. Альфа-гал – это сахар, содержащийся в крови большинства млекопитающих, кроме человека. Когда у людей развивается аллергический иммунный ответ на него, скорее всего, у человека есть аллергия на красное мясо (альфа-гал синдром). «Наша первоначальная гипотеза заключалась в том, что у людей развилась аллергия после контакта с альфа-галом через клеща, который питался кровью с альфа-гал», – сказал доктор Скотт Комминс, доцент медицины.
«Новые данные свидетельствуют о том, что клещи могут вызывать этот иммунный ответ, даже не прибегая к помощи антител, то есть, вероятно, риск каждого укуса, потенциально приводящего к аллергии, выше, чем мы ожидали», – добавляет Скотт.
Так получается, что только веганы находятся вне угрозы, так как все, кто употребляетт красное мясо – потенциальные аллергики. Как и предполагали исследователи, слюна от клещей, которые недавно питались кровью, вызвала реакцию. Однако выделение от тех же самых видов клещей, которые недавно не питались кровью, также вызвала реакцию.
Читайте также: Симптомы, которые нельзя игнорировать после укуса клеща
Поскольку в этих экспериментах образцы слюны клещей как с кровью, так и без крови проявляли диапазон реактивности, говорит Комминс: «Эти результаты показывают, что больше укусов клещей, чем мы изначально предполагали, может представлять риск развития аллергии на красное мясо».
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