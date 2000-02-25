Раздел: Медицина
Стало известно, как группа крови влияет на мужское здоровье
Выявлен новый фактор предрасположенности к импотенции.
Группа крови мужчины может вызывать предрасположенность к импотенции, как выяснили ученые. Так, представители сильного пола со второй, третьей и четвертой группами в 4 раза чаще сталкиваются этим расстройством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Миллионы мужчин в России страдают от проблем в постели, которые связаны с ожирением, старением и хроническими болезнями вроде диабета. Но теперь ученые установили, что существуют и другие более удивительные причины импотенции. Одной их них является группа крови. Доказано, что обладатели второй, третьей и четвертой групп крови в 4 раза чаще сталкиваются с импотенцией, чем мужчины, имеющие первую группу.
Выводы этого исследования имеют большое значение, так как по приблизительным оценкам примерно половина мужчин имеет те самые «неудачные» группы крови. На долю первой группы приходится около 44% представителей сильного пола. Ученые из Ordu University в Турции полагают, что полученные ими выводы поддерживают результаты предыдущих исследований, которые показали, что группа крови также влияет на риск развития болезней сердца. По статистике от эректильной дисфункции страдают до 10% мужчин в тот или иной период жизни.
Хотя некоторые лекарства вроде виагры могут помочь, около 30% принимающих их мужчин не наблюдают никаких улучшений в своем состоянии. До последнего времени врачи полагали, что причиной импотенции являются факторы нездорового образа жизни вроде лишнего веса и гипертонии.
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Но турецкие ученые доказали печальную роль группы крови в этом вопросе. Не совсем ясно, каким образом осуществляется эта связь, но еще 100 лет назад ученые впервые предположили, что группа крови влияет на здоровье и определяет повышенный риск целого ряда недугов, включая болезни сердца, опухоли, бесплодие и даже язвы желудка
Группа крови мужчины может вызывать предрасположенность к импотенции, как выяснили ученые. Так, представители сильного пола со второй, третьей и четвертой группами в 4 раза чаще сталкиваются этим расстройством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Миллионы мужчин в России страдают от проблем в постели, которые связаны с ожирением, старением и хроническими болезнями вроде диабета. Но теперь ученые установили, что существуют и другие более удивительные причины импотенции. Одной их них является группа крови. Доказано, что обладатели второй, третьей и четвертой групп крови в 4 раза чаще сталкиваются с импотенцией, чем мужчины, имеющие первую группу.
Выводы этого исследования имеют большое значение, так как по приблизительным оценкам примерно половина мужчин имеет те самые «неудачные» группы крови. На долю первой группы приходится около 44% представителей сильного пола. Ученые из Ordu University в Турции полагают, что полученные ими выводы поддерживают результаты предыдущих исследований, которые показали, что группа крови также влияет на риск развития болезней сердца. По статистике от эректильной дисфункции страдают до 10% мужчин в тот или иной период жизни.
Хотя некоторые лекарства вроде виагры могут помочь, около 30% принимающих их мужчин не наблюдают никаких улучшений в своем состоянии. До последнего времени врачи полагали, что причиной импотенции являются факторы нездорового образа жизни вроде лишнего веса и гипертонии.
Читайте также: Ученые создали новый метод лечения рака
Но турецкие ученые доказали печальную роль группы крови в этом вопросе. Не совсем ясно, каким образом осуществляется эта связь, но еще 100 лет назад ученые впервые предположили, что группа крови влияет на здоровье и определяет повышенный риск целого ряда недугов, включая болезни сердца, опухоли, бесплодие и даже язвы желудка
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