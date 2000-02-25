Раздел: Медицина
Врачи опровергли распространенный миф об алкоголе
"Понижение градуса" не приводит к большему похмелью.
Зачастую люди говорят о том, что для того, чтобы не почувствовать утреннее похмелье и достаточно сильное недомогание утром, необходимо выпивать виды спиртного в определенной последовательности или же вовсе отказаться от некоторого алкоголя, имеющего определенный цвет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалист Каю Хенселю решил более детально проработать данный вопрос и все же найти истину. Для этого он организовал несколько интересных исследований.
В экспериментах были задействованы 90 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Все респонденты были разделены на группы, в первой участники сначала употребляли пиво, а уже после вино, добровольцы из второй группы пили наоборот (сначала вино, потом пиво). Люди из контрольной группы выпили только один вид алкоголя. Спустя неделю эксперимент был повторен, однако последовательность выпитого спиртного поменялась.
Содержание алкоголя во время эксперимента специалисты отмечали обычным алкотестером. Каждый из участников употреблял в среднем по 1,3 литра пива и 0,6-0,7 литра вина.
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Новые эксперименты помогли прийти к следующим выводам: последовательность выпитого алкоголя не сказывается на состоянии человека утром, на похмелье влияет только количество выпитого спиртного. Чем больше человек выпил, тем больше шансов у него столкнуться с утренним недомоганием.
Зачастую люди говорят о том, что для того, чтобы не почувствовать утреннее похмелье и достаточно сильное недомогание утром, необходимо выпивать виды спиртного в определенной последовательности или же вовсе отказаться от некоторого алкоголя, имеющего определенный цвет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалист Каю Хенселю решил более детально проработать данный вопрос и все же найти истину. Для этого он организовал несколько интересных исследований.
В экспериментах были задействованы 90 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Все респонденты были разделены на группы, в первой участники сначала употребляли пиво, а уже после вино, добровольцы из второй группы пили наоборот (сначала вино, потом пиво). Люди из контрольной группы выпили только один вид алкоголя. Спустя неделю эксперимент был повторен, однако последовательность выпитого спиртного поменялась.
Содержание алкоголя во время эксперимента специалисты отмечали обычным алкотестером. Каждый из участников употреблял в среднем по 1,3 литра пива и 0,6-0,7 литра вина.
Читайте также: Стало известно, как группа крови влияет на мужское здоровье
Новые эксперименты помогли прийти к следующим выводам: последовательность выпитого алкоголя не сказывается на состоянии человека утром, на похмелье влияет только количество выпитого спиртного. Чем больше человек выпил, тем больше шансов у него столкнуться с утренним недомоганием.
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