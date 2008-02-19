Раздел: Медицина
Назван один из самых эффективных видов тренировок для похудения
Еще одна причина выбирать интервальные тренировки.
Интервальные тренировки лучше способствуют потере веса, чем длительные умеренные нагрузки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
К такому выводу пришла научная группа из Бразилии и Великобритании, которая установила, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира.
Примерами подобных интервальных тренировок являются интенсивные беговые спринты, прыжки из глубокого приседа, берпи (сочетание прыжка, планки и отжимания) и другие упражнения.
Ученые проанализировали данные 41 исследования, где сравнивались результаты интервальных тренировок и длительных занятий спортом с умеренной интенсивностью, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или ходьба в устойчивом темпе. В общей сложности эксперты изучили данные 1115 участников, занимавшихся указанными видами спорта от четырех до 16 недель. Выяснилось, что в среднем за месяц интервальные тренировки обеспечивают потерю 1,58 килограмма, в то время как длительные умеренные занятия - 1,13 килограмма.
Читайте также: Назван лучший овощ для профилактики заболеваний желудка
Специалисты объяснили, что интенсивные физические упражнения способствуют быстрому истощению кислорода, доступного мышцам, из-за чего начинают расщепляться жировые отложения для получения энергии. Кроме того, после таких тренировок тело еще в течение нескольких часов сжигает калории, чтобы компенсировать возникший недостаток кислорода.
Интервальные тренировки лучше способствуют потере веса, чем длительные умеренные нагрузки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
К такому выводу пришла научная группа из Бразилии и Великобритании, которая установила, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира.
Примерами подобных интервальных тренировок являются интенсивные беговые спринты, прыжки из глубокого приседа, берпи (сочетание прыжка, планки и отжимания) и другие упражнения.
Ученые проанализировали данные 41 исследования, где сравнивались результаты интервальных тренировок и длительных занятий спортом с умеренной интенсивностью, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или ходьба в устойчивом темпе. В общей сложности эксперты изучили данные 1115 участников, занимавшихся указанными видами спорта от четырех до 16 недель. Выяснилось, что в среднем за месяц интервальные тренировки обеспечивают потерю 1,58 килограмма, в то время как длительные умеренные занятия - 1,13 килограмма.
Читайте также: Назван лучший овощ для профилактики заболеваний желудка
Специалисты объяснили, что интенсивные физические упражнения способствуют быстрому истощению кислорода, доступного мышцам, из-за чего начинают расщепляться жировые отложения для получения энергии. Кроме того, после таких тренировок тело еще в течение нескольких часов сжигает калории, чтобы компенсировать возникший недостаток кислорода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
381
0
Оставьте свой комментарий