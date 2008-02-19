Назван один из самых эффективных видов тренировок для похудения

Еще одна причина выбирать интервальные тренировки.



Интервальные тренировки лучше способствуют потере веса, чем длительные умеренные нагрузки, передает



К такому выводу пришла научная группа из Бразилии и Великобритании, которая установила, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира.



Примерами подобных интервальных тренировок являются интенсивные беговые спринты, прыжки из глубокого приседа, берпи (сочетание прыжка, планки и отжимания) и другие упражнения.



Ученые проанализировали данные 41 исследования, где сравнивались результаты интервальных тренировок и длительных занятий спортом с умеренной интенсивностью, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или ходьба в устойчивом темпе. В общей сложности эксперты изучили данные 1115 участников, занимавшихся указанными видами спорта от четырех до 16 недель. Выяснилось, что в среднем за месяц интервальные тренировки обеспечивают потерю 1,58 килограмма, в то время как длительные умеренные занятия - 1,13 килограмма.



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Специалисты объяснили, что интенсивные физические упражнения способствуют быстрому истощению кислорода, доступного мышцам, из-за чего начинают расщепляться жировые отложения для получения энергии. Кроме того, после таких тренировок тело еще в течение нескольких часов сжигает калории, чтобы компенсировать возникший недостаток кислорода.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Интервальные тренировки лучше способствуют потере веса, чем длительные умеренные нагрузки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com К такому выводу пришла научная группа из Бразилии и Великобритании, которая установила, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира.Примерами подобных интервальных тренировок являются интенсивные беговые спринты, прыжки из глубокого приседа, берпи (сочетание прыжка, планки и отжимания) и другие упражнения.Ученые проанализировали данные 41 исследования, где сравнивались результаты интервальных тренировок и длительных занятий спортом с умеренной интенсивностью, таких как бег трусцой, езда на велосипеде или ходьба в устойчивом темпе. В общей сложности эксперты изучили данные 1115 участников, занимавшихся указанными видами спорта от четырех до 16 недель. Выяснилось, что в среднем за месяц интервальные тренировки обеспечивают потерю 1,58 килограмма, в то время как длительные умеренные занятия - 1,13 килограмма.Специалисты объяснили, что интенсивные физические упражнения способствуют быстрому истощению кислорода, доступного мышцам, из-за чего начинают расщепляться жировые отложения для получения энергии. Кроме того, после таких тренировок тело еще в течение нескольких часов сжигает калории, чтобы компенсировать возникший недостаток кислорода.





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