Раздел: Медицина
Названы продукты, укрепляющие кости
Вкусно и полезно.
Неаккуратность при активном образе жизни и неправильное питание могут привести к переломам костей, передает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
Поэтому важно включить в свой рацион питания некоторые продукты, которые помогут укрепить костную ткань.
Йогурт
Многие знают, что укрепить скелет помогает такой минерал, как кальций. Согласно исследованиям, 150 грамм йогурта пониженной жирности содержит около 18% суточной нормы. Плюс ко всему, употребление йогурта способствует нормализации работы кишечника.
Перловка
Помимо кальция, укрепить скелет помогает витамин D. Поэтому на завтрак рекомендуется употреблять перловую кашу, в которой содержится этот полезный витамин. Улучшить кашу можно при помощи небольшого кусочка сливочного масла, которое добавит в кашу немного кальция.
Печень трески
Достаточно высоким содержанием витамина D может похвастаться печень трески. Ее даже назначают людям, которые страдают остеопорозом. Плюс ко всему, употребление печени трески способствует улучшению усвоения кальция. Таким образом, различные костные травмы будут проходить гораздо быстрее.
Сыр
Некоторые сорта сыра содержат большое количество кальция. Лидером среди них являются пармезан, романно, грюер и моцарелла. Включая сыр в рацион питания следует помнить о его высокой калорийности. В день рекомендуется съедать около 30 грамм сыра - это примерно 30% от суточной нормы кальция.
Жирная рыба
Рекомендует включить в свой рацион некоторые жирные сорта рыбы. Например, неплохими показателями обладают тунец и лосось. В 100 граммах консервированного тунца содержится примерно 40% от суточной нормы витамина D. А вот 100 грамм слабосоленого филе лосося позволяет полностью восполнить суточную норму этого витамина. Помимо этого, жирные сорта рыбы способствуют укреплению сердца, улучшению состояния кожи и другими полезными свойствами. Поэтому включить в рацион жирную рыбу рекомендуется абсолютно каждому человеку.
Шпинат
Некоторые люди не употребляют в пищу молочные продукты. Отличной заменой может послужить шпинат. 1 чашка приготовленного шпината содержит около 25% от суточной нормы кальция. Добавляйте шпинат в другие блюда и ваши кости станут гораздо прочнее.
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Яйца
По заверениям исследователей, современные куриные яйца содержат гораздо больше витамина D, чем несколько десятков лет тому назад. 2-3 яйца среднего размера способны восполнить 60-70% от суточной нормы витамина D. Однако стоит знать, что большая часть витамина D содержится в желтках.
Неаккуратность при активном образе жизни и неправильное питание могут привести к переломам костей, передает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
Поэтому важно включить в свой рацион питания некоторые продукты, которые помогут укрепить костную ткань.
Йогурт
Многие знают, что укрепить скелет помогает такой минерал, как кальций. Согласно исследованиям, 150 грамм йогурта пониженной жирности содержит около 18% суточной нормы. Плюс ко всему, употребление йогурта способствует нормализации работы кишечника.
Перловка
Помимо кальция, укрепить скелет помогает витамин D. Поэтому на завтрак рекомендуется употреблять перловую кашу, в которой содержится этот полезный витамин. Улучшить кашу можно при помощи небольшого кусочка сливочного масла, которое добавит в кашу немного кальция.
Печень трески
Достаточно высоким содержанием витамина D может похвастаться печень трески. Ее даже назначают людям, которые страдают остеопорозом. Плюс ко всему, употребление печени трески способствует улучшению усвоения кальция. Таким образом, различные костные травмы будут проходить гораздо быстрее.
Сыр
Некоторые сорта сыра содержат большое количество кальция. Лидером среди них являются пармезан, романно, грюер и моцарелла. Включая сыр в рацион питания следует помнить о его высокой калорийности. В день рекомендуется съедать около 30 грамм сыра - это примерно 30% от суточной нормы кальция.
Жирная рыба
Рекомендует включить в свой рацион некоторые жирные сорта рыбы. Например, неплохими показателями обладают тунец и лосось. В 100 граммах консервированного тунца содержится примерно 40% от суточной нормы витамина D. А вот 100 грамм слабосоленого филе лосося позволяет полностью восполнить суточную норму этого витамина. Помимо этого, жирные сорта рыбы способствуют укреплению сердца, улучшению состояния кожи и другими полезными свойствами. Поэтому включить в рацион жирную рыбу рекомендуется абсолютно каждому человеку.
Шпинат
Некоторые люди не употребляют в пищу молочные продукты. Отличной заменой может послужить шпинат. 1 чашка приготовленного шпината содержит около 25% от суточной нормы кальция. Добавляйте шпинат в другие блюда и ваши кости станут гораздо прочнее.
Читайте также: Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты
Яйца
По заверениям исследователей, современные куриные яйца содержат гораздо больше витамина D, чем несколько десятков лет тому назад. 2-3 яйца среднего размера способны восполнить 60-70% от суточной нормы витамина D. Однако стоит знать, что большая часть витамина D содержится в желтках.
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