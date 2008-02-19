Раздел: Медицина
Названы самые «здоровые» страны
На позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни.
Агентство Блумберг составило рейтинг стран по уровню здоровья населения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Лидером списка стала Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Следом за ней расположись Италия, возглавлявшая список в прошлом году. В десятку также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Рейтинг составлен на основе статистики Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. При составлении списка учитывались различные факторы и риски.
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Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.
Агентство Блумберг составило рейтинг стран по уровню здоровья населения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Лидером списка стала Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Следом за ней расположись Италия, возглавлявшая список в прошлом году. В десятку также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Рейтинг составлен на основе статистики Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. При составлении списка учитывались различные факторы и риски.
Читайте также: Названы самые «здоровые» города для путешествий. Фото
Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.
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