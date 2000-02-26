Раздел: Медицина
Медики объяснили, как недостаток тестостерона влияет на здоровье
Гормональный баланс важен для любого человека.
Снижение полового влечения, лишний вес и депрессия могут быть следствием низкого уровня тестостерона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Важность тестостерона для мужчины
Тестостерон – это основной половой гормон у мужчин, отвечающий за сексуальное развитие и мужчины и его фенотип. Этот гормон вырабатывается специальными клетками (клетки Лейдига) в семенниках, а также небольшое количество тестостерона секретируется надпочечниками.
Как известно, с возрастом уровень тестостерона постепенно снижается. Слишком низкая концентрация этого гормона негативно сказывается на здоровье мужчины, так как тестостерон отвечает не только за половые функции, но также принимает участие в ряде метаболических процессов. Поэтому очень важно знать признаки возможного снижения уровня тестостерона, дабы вовремя обратиться к врачу и решить сложившуюся проблему. Как низкий уровень тестостерона влияет на здоровье?
Как низкий уровень тестостерона влияет на здоровье?
Низкая концентрация тестостерона в крови часто сопровождается развитием ожирения, повышенного артериального давления, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессиями. До сих пор медикам не до конца понятна такая корреляция процессов, однако многочисленные медицинские наблюдения показывают, что нехватка тестостерона нередко приводит к развитию метаболического синдрома – состояния, которое и приводит к развитию вышеуказанных заболеваний. Как известно, тестостерон способствует укреплению костной и мышечной систем, поэтому низкая концентрация гормона в крови приводит к хрупкости костной ткани, что приводит к развитию остеопороза.
Существует также мнение и о том, что не низкая концентрация тестостерона приводит к указанным недугам, а наоборот – повышенное давление и диабет являются причиной снижения уровня тестостерона в крови. Как низкий уровень тестостерона влияет на здоровье?
Основные признаки «низкого» тестостерона
Характер симптомов, возникающих вследствие снижения концентрации тестостерона в крови, зависят от возраста мужчины.
Еще в период внутриутробного развития недостаток тестостерона в плоде негативно отражается на развитии гениталий у плода.
Низкий уровень тестостерона до или во время полового развития приводит к недоразвитости вторичных половых признаков и, в целом, к недостатку полового созревания. Мальчик плохо набирает мышечную массу, не меняется голос, увеличиваются размеры груди (гинекомастия), слабый рост волос на теле, а также отмечается недоразвитость пениса и яичек.
Если же концентрация тестостерона снижается в зрелом возрасте, то это может привести к снижению полового влечения, эректильной дисфункции и даже бесплодию.
Среди основных признаков низкой концентрации тестостерона в зрелом возрасте различают
Снижение энергии
В физиологически нормальных концентрациях тестостерон увеличивает запас энергии, что позволяет мужчине выполнять те или иные виды физических или умственных работ. При снижении уровня тестостерона мужчина может почувствовать ежедневную усталость и неспособность отдаваться работе с прежними силами, а после отдыха не происходит восстановления сил.
Снижение полового влечения
Все реже возникает желание заняться сексом, а эрекция становится слабее.
Эректильная дисфункция – еще один признак низкого уровня тестостерона, хотя данное нарушение может развиться и в ряде других случаев, поэтому для выяснения причин эректильной дисфункции необходимо провести тщательное обследование.
Снижение мышечной массы
Рост и развитие мышечной массы во многом зависит от тестостерона. При нехватке гормона мышечная масса снижается. Кроме того, этот процесс может сопровождаться увеличением жировой ткани, в частности накоплением висцерального жира в животе, что только ухудшает самочувствие мужчины.
Гинекомастия
Развитие молочных желез у мужчин возникает вследствие действия женского полового гормона эстрогена, уровень которого повышается при снижении концентрации тестостерона. Частично развитию гинекомастии способствует и атрофия мышечной массы.
Плохое настроение
Подавленное эмоциональное состояние и даже депрессии – частые симптомы, возникающие вследствие снижения тестостерона в крови.
Читайте также: Тостеры и камины признали смертельно опасными
При появлении первых вышеперечисленных симптомов (хотя бы некоторых из них) необходимо обратиться к врачу. Ранняя диагностика и лечение позволят вам избежать всех негативных проявлений, которых влечет за собой низкий уровень тестостерона.
Снижение полового влечения, лишний вес и депрессия могут быть следствием низкого уровня тестостерона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Важность тестостерона для мужчины
Тестостерон – это основной половой гормон у мужчин, отвечающий за сексуальное развитие и мужчины и его фенотип. Этот гормон вырабатывается специальными клетками (клетки Лейдига) в семенниках, а также небольшое количество тестостерона секретируется надпочечниками.
Как известно, с возрастом уровень тестостерона постепенно снижается. Слишком низкая концентрация этого гормона негативно сказывается на здоровье мужчины, так как тестостерон отвечает не только за половые функции, но также принимает участие в ряде метаболических процессов. Поэтому очень важно знать признаки возможного снижения уровня тестостерона, дабы вовремя обратиться к врачу и решить сложившуюся проблему. Как низкий уровень тестостерона влияет на здоровье?
Как низкий уровень тестостерона влияет на здоровье?
Низкая концентрация тестостерона в крови часто сопровождается развитием ожирения, повышенного артериального давления, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессиями. До сих пор медикам не до конца понятна такая корреляция процессов, однако многочисленные медицинские наблюдения показывают, что нехватка тестостерона нередко приводит к развитию метаболического синдрома – состояния, которое и приводит к развитию вышеуказанных заболеваний. Как известно, тестостерон способствует укреплению костной и мышечной систем, поэтому низкая концентрация гормона в крови приводит к хрупкости костной ткани, что приводит к развитию остеопороза.
Существует также мнение и о том, что не низкая концентрация тестостерона приводит к указанным недугам, а наоборот – повышенное давление и диабет являются причиной снижения уровня тестостерона в крови. Как низкий уровень тестостерона влияет на здоровье?
Основные признаки «низкого» тестостерона
Характер симптомов, возникающих вследствие снижения концентрации тестостерона в крови, зависят от возраста мужчины.
Еще в период внутриутробного развития недостаток тестостерона в плоде негативно отражается на развитии гениталий у плода.
Низкий уровень тестостерона до или во время полового развития приводит к недоразвитости вторичных половых признаков и, в целом, к недостатку полового созревания. Мальчик плохо набирает мышечную массу, не меняется голос, увеличиваются размеры груди (гинекомастия), слабый рост волос на теле, а также отмечается недоразвитость пениса и яичек.
Если же концентрация тестостерона снижается в зрелом возрасте, то это может привести к снижению полового влечения, эректильной дисфункции и даже бесплодию.
Среди основных признаков низкой концентрации тестостерона в зрелом возрасте различают
Снижение энергии
В физиологически нормальных концентрациях тестостерон увеличивает запас энергии, что позволяет мужчине выполнять те или иные виды физических или умственных работ. При снижении уровня тестостерона мужчина может почувствовать ежедневную усталость и неспособность отдаваться работе с прежними силами, а после отдыха не происходит восстановления сил.
Снижение полового влечения
Все реже возникает желание заняться сексом, а эрекция становится слабее.
Эректильная дисфункция – еще один признак низкого уровня тестостерона, хотя данное нарушение может развиться и в ряде других случаев, поэтому для выяснения причин эректильной дисфункции необходимо провести тщательное обследование.
Снижение мышечной массы
Рост и развитие мышечной массы во многом зависит от тестостерона. При нехватке гормона мышечная масса снижается. Кроме того, этот процесс может сопровождаться увеличением жировой ткани, в частности накоплением висцерального жира в животе, что только ухудшает самочувствие мужчины.
Гинекомастия
Развитие молочных желез у мужчин возникает вследствие действия женского полового гормона эстрогена, уровень которого повышается при снижении концентрации тестостерона. Частично развитию гинекомастии способствует и атрофия мышечной массы.
Плохое настроение
Подавленное эмоциональное состояние и даже депрессии – частые симптомы, возникающие вследствие снижения тестостерона в крови.
Читайте также: Тостеры и камины признали смертельно опасными
При появлении первых вышеперечисленных симптомов (хотя бы некоторых из них) необходимо обратиться к врачу. Ранняя диагностика и лечение позволят вам избежать всех негативных проявлений, которых влечет за собой низкий уровень тестостерона.
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