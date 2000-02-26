Раздел: Медицина
Ученые выявили неожиданное полезное свойство брокколи
Оказалось, что вещество из брокколи уничтожает клетки рака.
Научные специалисты Иллинойского университета (США) пришли к выводу о том, что содержащееся в брокколи органическое вещество сульфорафан способствует уничтожению клеток рака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам ученых, предыдущие исследования уже демонстрировали способность капустных растений помогать человеческому организму противостоять онкологическим заболеваниям. Американские специалисты решили проверить, насколько эффективна в этом плане брокколи.
Они экспериментировали с мышами, которые были поделены на группы. В одной животные питалась по типу западной диеты (много жиров и калорий), во второй к подобному рациону добавлялась брокколи, в третьей мыши ели обычный корм.
В результате авторы эксперимента смогли убедиться в том, что употребление брокколи, содержащей в своем составе специфические вещества, способствует уничтожению клеток рака, возникающих в организме вследствие процессов, спровоцированных нездоровым питанием с обилием жира.
«У мышей, в чьем рационе присутствовала нездоровая пища, чаще развивался рак печени, однако при добавлении в еду брокколи число опухолевых узлов значительно снижалось. Состояние печени у мышей, употреблявших брокколи, улучшилось», - сообщили специалисты.
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По их мнению, оздоровительный эффект брокколи связано с действием ее вещества сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.
Научные специалисты Иллинойского университета (США) пришли к выводу о том, что содержащееся в брокколи органическое вещество сульфорафан способствует уничтожению клеток рака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам ученых, предыдущие исследования уже демонстрировали способность капустных растений помогать человеческому организму противостоять онкологическим заболеваниям. Американские специалисты решили проверить, насколько эффективна в этом плане брокколи.
Они экспериментировали с мышами, которые были поделены на группы. В одной животные питалась по типу западной диеты (много жиров и калорий), во второй к подобному рациону добавлялась брокколи, в третьей мыши ели обычный корм.
В результате авторы эксперимента смогли убедиться в том, что употребление брокколи, содержащей в своем составе специфические вещества, способствует уничтожению клеток рака, возникающих в организме вследствие процессов, спровоцированных нездоровым питанием с обилием жира.
«У мышей, в чьем рационе присутствовала нездоровая пища, чаще развивался рак печени, однако при добавлении в еду брокколи число опухолевых узлов значительно снижалось. Состояние печени у мышей, употреблявших брокколи, улучшилось», - сообщили специалисты.
Читайте также: Медики объяснили, как недостаток тестостерона влияет на здоровье
По их мнению, оздоровительный эффект брокколи связано с действием ее вещества сульфорафан. Имеющиеся данные позволяют предположить, что этот компонент способствует уничтожению клеток рака молочной железы, а также обладает способностью подавлять рост уже имеющихся опухолей.
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