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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, способные вызвать бессонницу

Названы продукты, способные вызвать бессонницу Такую еду лучше не употреблять на ночь.

Немногие знают, что жирная, пряная и сладкая пища провоцирует бессонницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Так что постарайтесь избегать ее за 4-6 часов до сна, если хотите насладиться крепким сном.

Однако это еще не все. Некоторые продукты особенно нелюбимы нашим сном.

Вот четвертка самых удивительных провокаторов бессонницы:

Твердые сыры

Сыры с высоким содержанием насыщенных жиров (швейцарский, чеддер и пармезан) тяжело перевариваются нашим желудком, особенно если вы ложитесь спать. Возникает кислотный рефлюкс, а с ним чувство дискомфорта и жжение в груди.

Альтернатива - теплый стакан молока, который поможет вам заснуть благодаря триптофану, который поможет вам расслабиться.

Темный шоколад

Темный шоколад не только содержит высокий уровень полифенола, но а также богат на кофеин.

Имейте в виду, что некоторые из нас быстро метаболизаруют кофеин, а другие - нет. Это означает, что кофеин находится в организме дольше и провоцирует больше побочных эффектов.

Хорошая альтернатива - терпкий вишневый сок с несколькими грецкими орехами. Содержат мелатонин, который помогает регулировать сон и способствует сонливости.

Гамбургер

Говядина - отличный источник белка и железа, однако слишком тяжелая и плохо усваивается из-за высокого содержания насыщенных жиров и белков.

Альтернатива - курица или индейка, приготовленные на грудном молоке.

Холодные закуски

Из-за большого количества натрия эти продукты могут спровоцировать чувство вздутия, а удержание жидкости перед сном вызывает дискомфорт. Кроме того, после употребления богатой натрием пищи вы будете просыпаться от жажды.

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Медики рекомендуют вместо полуфабрикатов съесть на ночь хлеб с арахисовым маслом.

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 Теги: бессонница, продукты

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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