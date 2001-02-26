Раздел: Медицина
Названы продукты, способные вызвать бессонницу
Такую еду лучше не употреблять на ночь.
Немногие знают, что жирная, пряная и сладкая пища провоцирует бессонницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Так что постарайтесь избегать ее за 4-6 часов до сна, если хотите насладиться крепким сном.
Однако это еще не все. Некоторые продукты особенно нелюбимы нашим сном.
Вот четвертка самых удивительных провокаторов бессонницы:
Твердые сыры
Сыры с высоким содержанием насыщенных жиров (швейцарский, чеддер и пармезан) тяжело перевариваются нашим желудком, особенно если вы ложитесь спать. Возникает кислотный рефлюкс, а с ним чувство дискомфорта и жжение в груди.
Альтернатива - теплый стакан молока, который поможет вам заснуть благодаря триптофану, который поможет вам расслабиться.
Темный шоколад
Темный шоколад не только содержит высокий уровень полифенола, но а также богат на кофеин.
Имейте в виду, что некоторые из нас быстро метаболизаруют кофеин, а другие - нет. Это означает, что кофеин находится в организме дольше и провоцирует больше побочных эффектов.
Хорошая альтернатива - терпкий вишневый сок с несколькими грецкими орехами. Содержат мелатонин, который помогает регулировать сон и способствует сонливости.
Гамбургер
Говядина - отличный источник белка и железа, однако слишком тяжелая и плохо усваивается из-за высокого содержания насыщенных жиров и белков.
Альтернатива - курица или индейка, приготовленные на грудном молоке.
Холодные закуски
Из-за большого количества натрия эти продукты могут спровоцировать чувство вздутия, а удержание жидкости перед сном вызывает дискомфорт. Кроме того, после употребления богатой натрием пищи вы будете просыпаться от жажды.
Читайте также: Медики объяснили, как недостаток тестостерона влияет на здоровье
Медики рекомендуют вместо полуфабрикатов съесть на ночь хлеб с арахисовым маслом.
Немногие знают, что жирная, пряная и сладкая пища провоцирует бессонницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Так что постарайтесь избегать ее за 4-6 часов до сна, если хотите насладиться крепким сном.
Однако это еще не все. Некоторые продукты особенно нелюбимы нашим сном.
Вот четвертка самых удивительных провокаторов бессонницы:
Твердые сыры
Сыры с высоким содержанием насыщенных жиров (швейцарский, чеддер и пармезан) тяжело перевариваются нашим желудком, особенно если вы ложитесь спать. Возникает кислотный рефлюкс, а с ним чувство дискомфорта и жжение в груди.
Альтернатива - теплый стакан молока, который поможет вам заснуть благодаря триптофану, который поможет вам расслабиться.
Темный шоколад
Темный шоколад не только содержит высокий уровень полифенола, но а также богат на кофеин.
Имейте в виду, что некоторые из нас быстро метаболизаруют кофеин, а другие - нет. Это означает, что кофеин находится в организме дольше и провоцирует больше побочных эффектов.
Хорошая альтернатива - терпкий вишневый сок с несколькими грецкими орехами. Содержат мелатонин, который помогает регулировать сон и способствует сонливости.
Гамбургер
Говядина - отличный источник белка и железа, однако слишком тяжелая и плохо усваивается из-за высокого содержания насыщенных жиров и белков.
Альтернатива - курица или индейка, приготовленные на грудном молоке.
Холодные закуски
Из-за большого количества натрия эти продукты могут спровоцировать чувство вздутия, а удержание жидкости перед сном вызывает дискомфорт. Кроме того, после употребления богатой натрием пищи вы будете просыпаться от жажды.
Читайте также: Медики объяснили, как недостаток тестостерона влияет на здоровье
Медики рекомендуют вместо полуфабрикатов съесть на ночь хлеб с арахисовым маслом.
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