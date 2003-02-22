Масленица: как провести праздник без ущерба для здоровья

Блины - не самое полезное блюдо.



Как праздник Масленицу отмечают в течение недели перед Великим постом, в этом году она придется на период с 4 по 10 марта. Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о том, как правильно есть главное блюдо Масленицы – блины, передает



Совет 1: не больше трех блинов. По мнению диетолога, в мясопустную неделю следует съесть не более трех блинов в день. Если блины с начинкой, и она явно жирная, калорийная, - то в день позволительно употребить не более одного блина, чтобы не испортить фигуру.



«Блины – достаточно калорийное и тяжелое для пищеварения блюдо, на 100 граммов которого приходится примерно 190-200 килокалорий. Эта цифра зависит от того, из какой муки готовятся на Масленцу блины, есть ли в них начинка, и какая она», – отметила Денисова.



Совет 2: правильная начинка. Таковой диетолог считает творогом, сыром, рыбу или нежирное мясо. Эксперт подчеркивает: не стоит употреблять и без того жирные блины с чем-то еще жирным и сладким. Очень сладкие или жирные начинки для блинов противопоказаны не только при лишнем весе, но и при заболеваниях, связанных с нарушениями поджелудочной железы. Кстати, икра, по словам специалиста, в качестве начинки для блинов как жировой продукт также не подходит – блин с икрой слишком тяжел для переваривания.



Совет 3: есть блины по утрам. Если лакомиться блинами на завтрак, а не на ужин, это позволит израсходовать сполна «блинные» калории в течение дня и не повысит риска появления лишних килограммов.



Совет 4: готовить самим. Если готовить блины самостоятельно, можно избежать ненужных пищевых добавок, которых обычно много в готовых изделиях. Также при этом в блинах будет меньше жира и сахара. Для блинного теста можно использовать обезжиренное или крайне маложирное молоко, разбавлять его водой.



Диетолог посоветовала повысить полезность блинов, используя для их приготовления не пшеничную муку, а муку второго сорта грубого помола, овсяную либо гречневую.



Совет 5: как снизить калорийность блинов. Самая большая проблема блинов – огромное количество углеводов и их большая калорийность. Невостребованные углеводы организм превращает в собственный жир. Препятствует этому процессу тартроновая кислота. Продукты, которые ее содержат, - яблоки, айва, огурцы, баклажаны и другие. Приготовив из них начинку, можно снизить кадорийность блинов на Масленицу.



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Совет 6: нельзя есть блины. Если обычные блины нельзя людям с гастритом, холециститом, панкреатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Блины с икрой противопоказаны людям с почечными проблемами и подагрой.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как праздник Масленицу отмечают в течение недели перед Великим постом, в этом году она придется на период с 4 по 10 марта. Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о том, как правильно есть главное блюдо Масленицы – блины, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua По мнению диетолога, в мясопустную неделю следует съесть не более трех блинов в день. Если блины с начинкой, и она явно жирная, калорийная, - то в день позволительно употребить не более одного блина, чтобы не испортить фигуру.«Блины – достаточно калорийное и тяжелое для пищеварения блюдо, на 100 граммов которого приходится примерно 190-200 килокалорий. Эта цифра зависит от того, из какой муки готовятся на Масленцу блины, есть ли в них начинка, и какая она», – отметила Денисова.Таковой диетолог считает творогом, сыром, рыбу или нежирное мясо. Эксперт подчеркивает: не стоит употреблять и без того жирные блины с чем-то еще жирным и сладким. Очень сладкие или жирные начинки для блинов противопоказаны не только при лишнем весе, но и при заболеваниях, связанных с нарушениями поджелудочной железы. Кстати, икра, по словам специалиста, в качестве начинки для блинов как жировой продукт также не подходит – блин с икрой слишком тяжел для переваривания.Если лакомиться блинами на завтрак, а не на ужин, это позволит израсходовать сполна «блинные» калории в течение дня и не повысит риска появления лишних килограммов.Если готовить блины самостоятельно, можно избежать ненужных пищевых добавок, которых обычно много в готовых изделиях. Также при этом в блинах будет меньше жира и сахара. Для блинного теста можно использовать обезжиренное или крайне маложирное молоко, разбавлять его водой.Диетолог посоветовала повысить полезность блинов, используя для их приготовления не пшеничную муку, а муку второго сорта грубого помола, овсяную либо гречневую.Самая большая проблема блинов – огромное количество углеводов и их большая калорийность. Невостребованные углеводы организм превращает в собственный жир. Препятствует этому процессу тартроновая кислота. Продукты, которые ее содержат, - яблоки, айва, огурцы, баклажаны и другие. Приготовив из них начинку, можно снизить кадорийность блинов на Масленицу.Если обычные блины нельзя людям с гастритом, холециститом, панкреатитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Блины с икрой противопоказаны людям с почечными проблемами и подагрой.





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