Раздел: Медицина
Определены три главные причины появления ранней седины
Они негативно влияют на качество и здоровье волос.
Стресс, нехватка витаминов и курение – три главных причины, провоцирующих возникновение ранней седины. К такому выводу в ходе исследований пришла международная группа специалистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на proman.com.ua.
Ученые проанализировали различные факторы, влияющие на появление ранней седины, и выделили три наиболее значительных. На первом месте оказался стресс, который не только провоцирует появление седых волос, но приводит к сбоям в работе щитовидной железы или гипофиза, а также к заболеваниям аутоиммунного спектра.
Качество и здоровье волос во многом зависит от количества витамина B12 в организме. Так, снижение его уровня особенно сильно наблюдается при вегетарианстве или употреблении контрацептивных препаратов.
Читайте также: Названы продукты, от которых стоит отказаться на время простуды
На третьем месте антирейтинга расположилось курение. Пагубная привычка провоцирует возникновение многих болезней, а также может способствовать появлению седых волос.
Стресс, нехватка витаминов и курение – три главных причины, провоцирующих возникновение ранней седины. К такому выводу в ходе исследований пришла международная группа специалистов, передает Хроника.инфо со ссылкой на proman.com.ua.
Ученые проанализировали различные факторы, влияющие на появление ранней седины, и выделили три наиболее значительных. На первом месте оказался стресс, который не только провоцирует появление седых волос, но приводит к сбоям в работе щитовидной железы или гипофиза, а также к заболеваниям аутоиммунного спектра.
Качество и здоровье волос во многом зависит от количества витамина B12 в организме. Так, снижение его уровня особенно сильно наблюдается при вегетарианстве или употреблении контрацептивных препаратов.
Читайте также: Названы продукты, от которых стоит отказаться на время простуды
На третьем месте антирейтинга расположилось курение. Пагубная привычка провоцирует возникновение многих болезней, а также может способствовать появлению седых волос.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
467
0
Оставьте свой комментарий