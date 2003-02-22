Раздел: Медицина
Простые привычки, способные ускорить метаболизм
Они помогут похудеть.
Чтобы похудеть, нужно ускорить метаболизм - процесс обмена веществ в организме. Зачастую именно он играет ключевую роль в комплекции тела: человек с быстрым обменом веществ, как правило, стройнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Как ускорить метаболизм, если нет времени на посещение спортзала, а похудеть к весне очень хочется? Научные специалисты дали несколько рекомендаций на этот счет, которые по силам даже очень ленивым.
Прыжки. По утрам после пробуждения полезно попрыгать. 5 минут прыжков на месте заставят лимфу циркулировать по организму быстрее, в результате активизируется его очищение от токсинов и ускорится метаболизм.
Два вареных яйца. Куриные яйца богаты белком, который улучшает состояние мышечной массы, за счет которой уменьшается количество жировой ткани. Съедать ежедневно по два вареных куриных яйца – отличный «ленивый» способ подстегнуть метаболизм.
Темный шоколад. Замените сладости в рационе на темный или черный шоколад (от 70%). Ученые выяснили: если регулярно съедать по 40 граммов шоколада с повышенным содержанием какао, это улучшит чувствительность клеток к инсулину и побудит организм активнее перерабатывать пищу в энергию, а не в жир, - так метаболизм получит ускорение.
Холодная вода. Еще один «ленивый способ активизировать обмен веществ – выпивать ежедневно пол-литра прохладной воды. Жидкость не только наполнит желудок но и заставит организм потратить лишние калории на согревание. Привычка пить холодную воду может увеличить скорость метаболизма на 30%.
Перекус перед сном. Идеальный «ленивый» способ стать стройнее. Исследование ученых из Университета Флориды показало, что легкий белковый перекус перед сном способен улучшить ночной обмен веществ, активизировать переработку жиров.
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Нормальный сон. Чтобы обмен веществ не замедлялся, важно регулярно высыпаться. По словам ученых, нормальный сон без хронического недосыпа не менее важен для сжигания жиров, чем регулярные тренировки и сбалансированный рацион.
Чтобы похудеть, нужно ускорить метаболизм - процесс обмена веществ в организме. Зачастую именно он играет ключевую роль в комплекции тела: человек с быстрым обменом веществ, как правило, стройнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Как ускорить метаболизм, если нет времени на посещение спортзала, а похудеть к весне очень хочется? Научные специалисты дали несколько рекомендаций на этот счет, которые по силам даже очень ленивым.
Прыжки. По утрам после пробуждения полезно попрыгать. 5 минут прыжков на месте заставят лимфу циркулировать по организму быстрее, в результате активизируется его очищение от токсинов и ускорится метаболизм.
Два вареных яйца. Куриные яйца богаты белком, который улучшает состояние мышечной массы, за счет которой уменьшается количество жировой ткани. Съедать ежедневно по два вареных куриных яйца – отличный «ленивый» способ подстегнуть метаболизм.
Темный шоколад. Замените сладости в рационе на темный или черный шоколад (от 70%). Ученые выяснили: если регулярно съедать по 40 граммов шоколада с повышенным содержанием какао, это улучшит чувствительность клеток к инсулину и побудит организм активнее перерабатывать пищу в энергию, а не в жир, - так метаболизм получит ускорение.
Холодная вода. Еще один «ленивый способ активизировать обмен веществ – выпивать ежедневно пол-литра прохладной воды. Жидкость не только наполнит желудок но и заставит организм потратить лишние калории на согревание. Привычка пить холодную воду может увеличить скорость метаболизма на 30%.
Перекус перед сном. Идеальный «ленивый» способ стать стройнее. Исследование ученых из Университета Флориды показало, что легкий белковый перекус перед сном способен улучшить ночной обмен веществ, активизировать переработку жиров.
Читайте также: Эти продукты – хорошая профилактика тромбоза
Нормальный сон. Чтобы обмен веществ не замедлялся, важно регулярно высыпаться. По словам ученых, нормальный сон без хронического недосыпа не менее важен для сжигания жиров, чем регулярные тренировки и сбалансированный рацион.
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