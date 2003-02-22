Весна на пороге: как подготовиться к сезонным аллергиям

Справляемся с аллергией комплексно.



Каждый человек встречает весну с оживлением и радостью. Но аллергик встречает пору цветения и благоухания ещё и предчувствием насморка, кашля, слезотечения, отёчности и дерматита. Сезонная аллергия – вот что омрачает радость весеннего пробуждения и заставляет испытывать физический дискомфорт, передает



Что вызывает аллергические реакции



Аллергия – это гиперчувствительная реакция иммунной системы организма на раздражающий фактор. В роли аллергена выступают любые вещества белковой или растительной природы: цветочная пыльца, тополиный пух, домашняя пыль, плесень, шерсть животных, пищевые продукты (мёд, молоко, соя, арахис, яйца, морепродукты, цитрусовые). Больные целиакией абсолютно не переносят глютен: белок злаковых.



В холодную и сырую погоду, особенно зимой, некоторым людям досаждает аллергия на холод. Подобного рода аллергическая чувствительность может показаться невероятной – но человек в таком состоянии способен потерять сознание. А, согревшись в тёплом помещении, чувствует себя хорошо уже через 3-5 минут. Аллергический ответ организма могут вызывать различные медикаменты.



Кто подвержен аллергии



Чувствительностью к аллергенам обладают те, кто болеет бронхитом, бронхиальной астмой, хроническим аллергическим ринитом и имеет наследственную предрасположенность к аллергическим реакциям. Но сезонная аллергия в виде аллергического и атопического дерматитов, аллергического ринита (сенной лихорадки), крапивницы может возникать и у условно здоровых людей.



Аллергическая восприимчивость повышается при обострении хронических заболеваний поджелудочной железы. Об этом следует помнить тем, кто болеет хроническим панкреатитом и сахарным диабетом. Если кожа стала более чувствительной к одежде, лейкопластырю или зудит и краснеет при контакте с чем-либо (контактный дерматит) – значит, пора вспомнить о лечебной диете №5 и курсовом приёме ферментных препаратов: Креон, Пангрол, Панкреатин.



Насколько опасна аллергия?



При аллергии обычно страдают кожа, слизистые оболочки глаз и носа. Проявления эти хоть и неприятные – но с ними можно справиться самостоятельно, принимая внутрь и используя местно назначенные аллергологом препараты. Но существуют осложнения аллергии, представляющие опасность для жизни – и устранить которые способен только врач.



Анафилактический шок

Отёк Квинке (ангионевротический отёк)

При отёке Квинке применяются антигистаминные препараты Диазолин, Цетрин, экстренно вводятся в виде инъекций адреналин, преднизолон, Димедрол. При анафилаксии – Димедрол и Супрастин. Однако делать инъекции должен только врач.



Симптоматическое лечение антигистаминными препаратами



Гистамин – это нейромедиатор, который в обычных условиях неактивен. Когда аллерген провоцирует развитие аллергии, содержание гистамина в организме повышается. Кожа реагирует на это появлением зудящих высыпаний, а слизистая оболочка носа и горла – возникновением отёка, насморка и кашля. Антигистаминные препараты блокируют гистаминовые рецепторы – и тем самым тормозят действие гистамина. Современные противоаллергические препараты выпускаются в форме таблеток, драже, оральных капель, сиропов, назальных спреев, растворов для инъекций. Содержат такие действующие вещества:



лоратадин (Кларитин, Лорано);

дезлоратадин (Эдем, Эриус, Алерсис);

цетиризин (Цетрин, Зодак);

левоцетиризин (Алерон, Алерзин, Цетрилев);

мебгидролин (Диазолин);

биластин (Никсар);

дифенгидрамин (Димедрол);

диметинден (Фенистил, Эдем Рино);

клемастин (Тавегил);

сехифенадин (Гистафен).



Диазолин, Димедрол и Супрастин (хлоропирамин) – это антиаллергическая классика, одни из наиболее доступных по цене препаратов этой группы. Однако препараты имеют много противопоказаний и побочных эффектов, токсичны для почек и печени.



При сезонном аллергическом рините (поллинозе):



Эдем и Эдем Рино;

Аллергодил;

Аллервей;

Кларитин;

Зодак;

Фенистил;

Цетрилев;

Никсар;

Алерон;

Эриус;

Алерзин;

Цетрин;

Супрастин.



При аллергическом конъюнктивите:



Зодак;

Цетрин.



При крапивнице:



Алерзин;

Зодак;

Алерон;

Эдем;

Никсар;

Кларитин;

Супрастин.



При аллергическом дерматите:



Алерон;

Супрастин.



При пищевой аллергии:

Алерон;

Гистафен;

Диазолин.



При аллергии на укусы насекомых:



Алерон;

Тавегил;

Супрастин.



Для профилактики бронхиальной астмы:



Кетотифен



В целях профилактики антигистаминные средства принимаются до начала сезонного обострения. В целях поддерживающей терапии такие лекарства пьются при появлении первых симптомов аллергии.



Местное лечение кожи кортикостероидными препаратами



Для нанесения на поражённую кожу используются глюкокортикостероидные препараты: синтетические аналоги гормонов коры надпочечников. Кортикостероиды обладают выраженным противовоспалительным действием, однако лечение такими средствами не должно продолжаться долго и обычно длится 5-10 дней. Но, как правило, этого времени хватает на то, чтобы воспалительный процесс остановился, а кожа начала приобретать прежний вид.



Кремген



Мазь Кремген имеет комбинированный состав: антиаллергическое действие кортикостероида флуоцинонида сочетается с антибактериальными свойствами антибиотика гентамицина. Кремген оказывает длительное противовоспалительное действие, устраняет отёчность и зуд, препятствует инфицированию мокнущих ранок при аллергическом дерматите, атопическом дерматите и аллергических реакциях на укусы насекомых.



Элоком



Мазь Элоком (мометазон 0,1%) останавливает воспалительный процесс, устраняет кожный зуд и подсушивает высыпания при атопическом дерматите.



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Снижение интоксикации с помощью энтеросорбентов



Для выведения токсических веществ из организма и облегчения протекания аллергии, рекомендуется сочетать лечение антигистаминными и кортикостероидными препаратами с приёмом сорбентов. Достойный очищающий результат показывает отечественный энтеросорбент Энтеросгель на основе метилкремниевой кислоты. Энтеросгель не имеет аналогов, не обладает побочными эффектами и разрешается к приёму даже грудными детьми с первых дней жизни. Сорбент принимается за 1,5-2 часа до или после приёма других лекарств.



Весна – пора года столь прекрасная, что даже болезни не могут омрачить радость её прихода. Лучшей профилактикой для тех, кто подвержен сезонной аллергии, остаётся избегание контакта с аллергенами, ежедневный душ, исключение из рациона провокационных продуктов, влажная уборка дома, проветривание комнат после дождя и на ночь. А пережить уже возникшую аллергическую симптоматику помогут лекарственные препараты, разнообразные формы выпуска которых позаботятся и о коже, и о глазах, и о слизистой носа.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Каждый человек встречает весну с оживлением и радостью. Но аллергик встречает пору цветения и благоухания ещё и предчувствием насморка, кашля, слезотечения, отёчности и дерматита. Сезонная аллергия – вот что омрачает радость весеннего пробуждения и заставляет испытывать физический дискомфорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.ua Аллергия – это гиперчувствительная реакция иммунной системы организма на раздражающий фактор. В роли аллергена выступают любые вещества белковой или растительной природы: цветочная пыльца, тополиный пух, домашняя пыль, плесень, шерсть животных, пищевые продукты (мёд, молоко, соя, арахис, яйца, морепродукты, цитрусовые). Больные целиакией абсолютно не переносят глютен: белок злаковых.В холодную и сырую погоду, особенно зимой, некоторым людям досаждает аллергия на холод. Подобного рода аллергическая чувствительность может показаться невероятной – но человек в таком состоянии способен потерять сознание. А, согревшись в тёплом помещении, чувствует себя хорошо уже через 3-5 минут. Аллергический ответ организма могут вызывать различные медикаменты.Чувствительностью к аллергенам обладают те, кто болеет бронхитом, бронхиальной астмой, хроническим аллергическим ринитом и имеет наследственную предрасположенность к аллергическим реакциям. Но сезонная аллергия в виде аллергического и атопического дерматитов, аллергического ринита (сенной лихорадки), крапивницы может возникать и у условно здоровых людей.Аллергическая восприимчивость повышается при обострении хронических заболеваний поджелудочной железы. Об этом следует помнить тем, кто болеет хроническим панкреатитом и сахарным диабетом. Если кожа стала более чувствительной к одежде, лейкопластырю или зудит и краснеет при контакте с чем-либо (контактный дерматит) – значит, пора вспомнить о лечебной диете №5 и курсовом приёме ферментных препаратов: Креон, Пангрол, Панкреатин.При аллергии обычно страдают кожа, слизистые оболочки глаз и носа. Проявления эти хоть и неприятные – но с ними можно справиться самостоятельно, принимая внутрь и используя местно назначенные аллергологом препараты. Но существуют осложнения аллергии, представляющие опасность для жизни – и устранить которые способен только врач.Анафилактический шокОтёк Квинке (ангионевротический отёк)При отёке Квинке применяются антигистаминные препараты Диазолин, Цетрин, экстренно вводятся в виде инъекций адреналин, преднизолон, Димедрол. При анафилаксии – Димедрол и Супрастин. Однако делать инъекции должен только врач.Гистамин – это нейромедиатор, который в обычных условиях неактивен. Когда аллерген провоцирует развитие аллергии, содержание гистамина в организме повышается. Кожа реагирует на это появлением зудящих высыпаний, а слизистая оболочка носа и горла – возникновением отёка, насморка и кашля. Антигистаминные препараты блокируют гистаминовые рецепторы – и тем самым тормозят действие гистамина. Современные противоаллергические препараты выпускаются в форме таблеток, драже, оральных капель, сиропов, назальных спреев, растворов для инъекций. Содержат такие действующие вещества:лоратадин (Кларитин, Лорано);дезлоратадин (Эдем, Эриус, Алерсис);цетиризин (Цетрин, Зодак);левоцетиризин (Алерон, Алерзин, Цетрилев);мебгидролин (Диазолин);биластин (Никсар);дифенгидрамин (Димедрол);диметинден (Фенистил, Эдем Рино);клемастин (Тавегил);сехифенадин (Гистафен).Диазолин, Димедрол и Супрастин (хлоропирамин) – это антиаллергическая классика, одни из наиболее доступных по цене препаратов этой группы. Однако препараты имеют много противопоказаний и побочных эффектов, токсичны для почек и печени.Эдем и Эдем Рино;Аллергодил;Аллервей;Кларитин;Зодак;Фенистил;Цетрилев;Никсар;Алерон;Эриус;Алерзин;Цетрин;Супрастин.Зодак;Цетрин.Алерзин;Зодак;Алерон;Эдем;Никсар;Кларитин;Супрастин.Алерон;Супрастин.Алерон;Гистафен;Диазолин.Алерон;Тавегил;Супрастин.КетотифенВ целях профилактики антигистаминные средства принимаются до начала сезонного обострения. В целях поддерживающей терапии такие лекарства пьются при появлении первых симптомов аллергии.Для нанесения на поражённую кожу используются глюкокортикостероидные препараты: синтетические аналоги гормонов коры надпочечников. Кортикостероиды обладают выраженным противовоспалительным действием, однако лечение такими средствами не должно продолжаться долго и обычно длится 5-10 дней. Но, как правило, этого времени хватает на то, чтобы воспалительный процесс остановился, а кожа начала приобретать прежний вид.Мазь Кремген имеет комбинированный состав: антиаллергическое действие кортикостероида флуоцинонида сочетается с антибактериальными свойствами антибиотика гентамицина. Кремген оказывает длительное противовоспалительное действие, устраняет отёчность и зуд, препятствует инфицированию мокнущих ранок при аллергическом дерматите, атопическом дерматите и аллергических реакциях на укусы насекомых.Мазь Элоком (мометазон 0,1%) останавливает воспалительный процесс, устраняет кожный зуд и подсушивает высыпания при атопическом дерматите.Для выведения токсических веществ из организма и облегчения протекания аллергии, рекомендуется сочетать лечение антигистаминными и кортикостероидными препаратами с приёмом сорбентов. Достойный очищающий результат показывает отечественный энтеросорбент Энтеросгель на основе метилкремниевой кислоты. Энтеросгель не имеет аналогов, не обладает побочными эффектами и разрешается к приёму даже грудными детьми с первых дней жизни. Сорбент принимается за 1,5-2 часа до или после приёма других лекарств.Весна – пора года столь прекрасная, что даже болезни не могут омрачить радость её прихода. Лучшей профилактикой для тех, кто подвержен сезонной аллергии, остаётся избегание контакта с аллергенами, ежедневный душ, исключение из рациона провокационных продуктов, влажная уборка дома, проветривание комнат после дождя и на ночь. А пережить уже возникшую аллергическую симптоматику помогут лекарственные препараты, разнообразные формы выпуска которых позаботятся и о коже, и о глазах, и о слизистой носа.





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