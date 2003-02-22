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Раздел: Медицина  
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Названа причина развития рака сердца

Названа причина развития рака сердцаОпухоли сердца в 75% случаев являются абсолютно доброкачественными.

Сердце состоит из соединительной ткани, где почти не встречаются злокачественные новообразования. Однако злокачественные образования могут появиться у одного человека из ста из-за порока развития, связанного с генетической предрасположенностью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Согласным данным Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, в большинстве случаев рак поражает эпителиальную ткань, которая выстилает грудь, простату, поджелудочную железу, желудок, пищевод.

Однако иногда в жизненно важном органе также фиксируются и злокачественные образования. За всю карьеру кардиолог может встретить всего одного пациента с таким видом онкологии. К заболеванию предрасположены люди с пороком развития, обусловленного генетическими факторами.

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В зависимости от опухоли пациенту назначают химиотерапию или хирургическое вмешательство. Распространенным симптомом рака сердца является невероятная усталость при выполнении обычных действий.

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 Теги: рак, сердце

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Сегодня, 18:56 » Автор: Эдгар Букмирза
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