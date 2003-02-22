Раздел: Медицина
Названа причина развития рака сердца
Опухоли сердца в 75% случаев являются абсолютно доброкачественными.
Сердце состоит из соединительной ткани, где почти не встречаются злокачественные новообразования. Однако злокачественные образования могут появиться у одного человека из ста из-за порока развития, связанного с генетической предрасположенностью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Согласным данным Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, в большинстве случаев рак поражает эпителиальную ткань, которая выстилает грудь, простату, поджелудочную железу, желудок, пищевод.
Однако иногда в жизненно важном органе также фиксируются и злокачественные образования. За всю карьеру кардиолог может встретить всего одного пациента с таким видом онкологии. К заболеванию предрасположены люди с пороком развития, обусловленного генетическими факторами.
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В зависимости от опухоли пациенту назначают химиотерапию или хирургическое вмешательство. Распространенным симптомом рака сердца является невероятная усталость при выполнении обычных действий.
Сердце состоит из соединительной ткани, где почти не встречаются злокачественные новообразования. Однако злокачественные образования могут появиться у одного человека из ста из-за порока развития, связанного с генетической предрасположенностью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Согласным данным Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, в большинстве случаев рак поражает эпителиальную ткань, которая выстилает грудь, простату, поджелудочную железу, желудок, пищевод.
Однако иногда в жизненно важном органе также фиксируются и злокачественные образования. За всю карьеру кардиолог может встретить всего одного пациента с таким видом онкологии. К заболеванию предрасположены люди с пороком развития, обусловленного генетическими факторами.
Читайте также: Названа основная причина рака у мужчин
В зависимости от опухоли пациенту назначают химиотерапию или хирургическое вмешательство. Распространенным симптомом рака сердца является невероятная усталость при выполнении обычных действий.
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