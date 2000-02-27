Раздел: Медицина
В Украине пройдет Международная медицинская каннабис-конференция
Украина не может оставаться в стороне от научного прогресса и новейших технологий.
В Киеве пройдет вторая Международная медицинская каннабис-конференция IMCC-2019. Событие состоится 31 мая при поддержке Министерства здравоохранения. Такие конференции направлены на опровержение стереотипов относительно каннабиса в медицине и информируют об эффективности такой терапии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вход для медицинских пациентов и врачей свободный, главный аспект форума – ознакомить с новыми тенденциями международного опыта в производстве лекарственных средств на основе каннабиса и их использовании при лечении от тяжелых недугов.
Украина не может оставаться в стороне от научного прогресса и новейших технологий, которые могли бы принести облегчение украинским пациентам,
– заявил руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.
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Отношение к медицинскому каннабису в мире меняется. Из-за значительного количества доказательств эффективного использования каннабиса для лечения заболеваний ВОЗ рекомендует ООН пересмотреть классификацию растения ввиду его терапевтического применения. Европарламент, в свою очередь, призывает страны ЕС к единому видению в отношении лекарственных средств на основе каннабиса.
В Киеве пройдет вторая Международная медицинская каннабис-конференция IMCC-2019. Событие состоится 31 мая при поддержке Министерства здравоохранения. Такие конференции направлены на опровержение стереотипов относительно каннабиса в медицине и информируют об эффективности такой терапии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вход для медицинских пациентов и врачей свободный, главный аспект форума – ознакомить с новыми тенденциями международного опыта в производстве лекарственных средств на основе каннабиса и их использовании при лечении от тяжелых недугов.
Украина не может оставаться в стороне от научного прогресса и новейших технологий, которые могли бы принести облегчение украинским пациентам,
– заявил руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.
Читайте также: В Киеве пройдет международная молодежная конференция
Отношение к медицинскому каннабису в мире меняется. Из-за значительного количества доказательств эффективного использования каннабиса для лечения заболеваний ВОЗ рекомендует ООН пересмотреть классификацию растения ввиду его терапевтического применения. Европарламент, в свою очередь, призывает страны ЕС к единому видению в отношении лекарственных средств на основе каннабиса.
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