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Раздел: Медицина  
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В Украине пройдет Международная медицинская каннабис-конференция

В Украине пройдет Международная медицинская каннабис-конференцияУкраина не может оставаться в стороне от научного прогресса и новейших технологий.

В Киеве пройдет вторая Международная медицинская каннабис-конференция IMCC-2019. Событие состоится 31 мая при поддержке Министерства здравоохранения. Такие конференции направлены на опровержение стереотипов относительно каннабиса в медицине и информируют об эффективности такой терапии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Вход для медицинских пациентов и врачей свободный, главный аспект форума – ознакомить с новыми тенденциями международного опыта в производстве лекарственных средств на основе каннабиса и их использовании при лечении от тяжелых недугов.

Украина не может оставаться в стороне от научного прогресса и новейших технологий, которые могли бы принести облегчение украинским пациентам,
– заявил руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

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Отношение к медицинскому каннабису в мире меняется. Из-за значительного количества доказательств эффективного использования каннабиса для лечения заболеваний ВОЗ рекомендует ООН пересмотреть классификацию растения ввиду его терапевтического применения. Европарламент, в свою очередь, призывает страны ЕС к единому видению в отношении лекарственных средств на основе каннабиса.

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 Теги: Украина, каннабис-конференция

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Вчера, 23:56 » Автор: Эдгар Букмирза
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