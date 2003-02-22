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Раздел: Медицина  
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Для профилактики диабета и инсульта рекомендуют чаще есть эти продукты

Для профилактики диабета и инсульта рекомендуют чаще есть эти продуктыНеобходимо есть продукты, богатые магнием.

Китайские ученые сообщили, что в результате своего исследования они выяснили, какие продукты могут помочь в профилактике болезней, а какие, наоборот опасны для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.

С давних времен известно, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья человека и его молодости. Также было доказано, что некоторые продукты, наоборот, способны вызывать развитие разного рода болезней.

Ученые решили выяснить, какие из продуктов стоит добавлять в свой рацион, чтобы защитить организм от болезней и разного рода вредного воздействия.

Оказалось, что правильный рацион может спасти человека в том числе от таких опасных и страшных болезней, как инсульт и диабет второго типа. Выяснилось, что магний снижает развитие этих недугов, а также избавляет от ишемической болезни сердца, поэтому продукты с магнием могут быть особенно полезны для профилактики заболеваний.

В рамках своего эксперимента ученые провели анализ данных нескольких десятков исследований, участниками стали около миллиона респондентов.

Так, все продукты, которые содержат магний, позволяют на 26% снизить вероятность развитие диабета второго типа, а риск инсульта снижается на 12%, при этом, шансы получить ишемию сердца уменьшаются на 10%.

При этом, такой результат можно получить, если употреблять регулярно всего на 0,1 процент больше магния.

По данным ученых, суточная норма потребляемого вещества составляет от 0,5 до 0,75 грамм.

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Отметим, что магний содержат овощи (шпинат, капуста морковь). Также он содержится в орехах и крупах, например, гречке, овсянке и пшене


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 Теги: диабет, инсульт

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Сегодня, 10:16 » Автор: Анна Мартынова
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