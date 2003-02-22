Эти симптомы могут указывать на образование тромбов

Тромбоз - опасное заболевание.



Тромбы – это сгустки крови, которые формируются в кровеносных сосудах при повреждениях сосудистой стенки. У большинства людей сгустки крови в организме формируются ежедневно, однако в норме они рассасываются и не вызывают никаких патологичных симптомов, передает



Но время от времени они слепляются в большой сгусток – и это уже становится опасным, поскольку он может закрыть просвет в сосуде, что приведет к кислородному голоданию и даже к отмиранию некоторых тканей.



В свою очередь оторвавшийся тромб резко повышает риск инфарктов и инсультов. Специалисты назвали 8 признаков возможного тромба.



Судороги и боль в ногах. Многие пациенты говорят о возникновении резкой и сильной боли в области икроножной мышцы. Это основной симптом тромбоза глубоких вен. В некоторых случаях единственное проявление заболевания.



Покалывание. Если ощущение онемения и покалывание возникают только в одной руке или ноге, это уже серьезный повод для обращения к врачу.



Бледность кожи. Бледность, заметная лишь на определенных участках кожи, - один из «классических» симптомов тромба, который провоцирует такое побледнение тем, что затрудняет нормальную циркуляцию крови. Например, может оказаться, что одна нога или ее область бледнее другой.



Изменение температуры кожи. Это распространенный ранний симптом тромба. Над местом скопления сгустков крови кожа может стать более холодной или, наоборот, «затемпературить».



Боль в спине. Она может быть симптомом тромба, возникшего в области таза или одной из брюшных вен.



Потливость. Медики говорят о том, что чаще всего повышенное потоотделение связано с образованием тромба в области сердца или легких. Потливость должна настораживать, если заметны какие-либо еще из вышеприведенных симптомов.



Одышка. Появление выраженной одышки и увеличение частоты дыхательных движений до 30-40 в минуту - это характерные симптомы тромбоэмболии легочной артерии. Также при этом может сильно бледнеть кожа.



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Боль в груди. Острая, колющая боль в грудной клетке – частое проявление тромбоэмболии легочной артерии.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Тромбы – это сгустки крови, которые формируются в кровеносных сосудах при повреждениях сосудистой стенки. У большинства людей сгустки крови в организме формируются ежедневно, однако в норме они рассасываются и не вызывают никаких патологичных симптомов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua Но время от времени они слепляются в большой сгусток – и это уже становится опасным, поскольку он может закрыть просвет в сосуде, что приведет к кислородному голоданию и даже к отмиранию некоторых тканей.В свою очередь оторвавшийся тромб резко повышает риск инфарктов и инсультов. Специалисты назвали 8 признаков возможного тромба.Судороги и боль в ногах. Многие пациенты говорят о возникновении резкой и сильной боли в области икроножной мышцы. Это основной симптом тромбоза глубоких вен. В некоторых случаях единственное проявление заболевания.Покалывание. Если ощущение онемения и покалывание возникают только в одной руке или ноге, это уже серьезный повод для обращения к врачу.Бледность кожи. Бледность, заметная лишь на определенных участках кожи, - один из «классических» симптомов тромба, который провоцирует такое побледнение тем, что затрудняет нормальную циркуляцию крови. Например, может оказаться, что одна нога или ее область бледнее другой.Изменение температуры кожи. Это распространенный ранний симптом тромба. Над местом скопления сгустков крови кожа может стать более холодной или, наоборот, «затемпературить».Боль в спине. Она может быть симптомом тромба, возникшего в области таза или одной из брюшных вен.Потливость. Медики говорят о том, что чаще всего повышенное потоотделение связано с образованием тромба в области сердца или легких. Потливость должна настораживать, если заметны какие-либо еще из вышеприведенных симптомов.Одышка. Появление выраженной одышки и увеличение частоты дыхательных движений до 30-40 в минуту - это характерные симптомы тромбоэмболии легочной артерии. Также при этом может сильно бледнеть кожа.Боль в груди. Острая, колющая боль в грудной клетке – частое проявление тромбоэмболии легочной артерии.





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