Раздел: Медицина
Решена загадка болезни Стивена Хокинга
Ученые планируют проверить, действует ли тот же самый механизм в организме людей.
Ученые Медицинского колледжа Бейлора и Института неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана (США) раскрыли механизм развития болезни Лу Герига, которой страдал физик-теоретик Стивен Хокинг. Оказалось, что мутантный белок убиквилин перестает регулировать функционирование лизосом - компонентов клетки, отвечающих за переработку отходов метаболизма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследователи провели эксперименты, используя в качестве модельных организмов плодовых мушек, у которых отсутствовала исправная версия гена, кодирующего убиквилин. Насекомые-мутанты демонстрировали признаки возрастной нейродегенерации, включая нарушение деятельности нервных клеток, их гибель и накопление поврежденных лизосом.
Выяснилось, что дефектный убиквилин способствует дисфункции протеасомы - избавляющегося от клеточного «мусора» белкового комплекса - и мешает аутофагии, при которой ненужные компоненты клетки также разрушаются. При аутофагии везикулы (клеточные пузырьки), называемые аутофагосомами, поглощают поврежденные белки. Затем везикулы сливаются с лизосомами, кислая среда которых активирует ферменты, разлагающие отходы. Однако в присутствии мутантного убиквилина среда в лизосомах недостаточно кислая.
Тогда прогрессирование бокового амиотрофического склероза можно будет замедлить, восстановив кислотность лизосом.
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Боковой амиотрофический склероз - неизлечимое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит поражение нервных клеток моторной коры головного мозга и двигательных нейронов. В результате возникает паралич, и развивается атрофия мышц. Больные умирают от инфекции дыхательных путей или прекращения функционирования дыхательной мускулатуры.
Ученые Медицинского колледжа Бейлора и Института неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана (США) раскрыли механизм развития болезни Лу Герига, которой страдал физик-теоретик Стивен Хокинг. Оказалось, что мутантный белок убиквилин перестает регулировать функционирование лизосом - компонентов клетки, отвечающих за переработку отходов метаболизма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследователи провели эксперименты, используя в качестве модельных организмов плодовых мушек, у которых отсутствовала исправная версия гена, кодирующего убиквилин. Насекомые-мутанты демонстрировали признаки возрастной нейродегенерации, включая нарушение деятельности нервных клеток, их гибель и накопление поврежденных лизосом.
Выяснилось, что дефектный убиквилин способствует дисфункции протеасомы - избавляющегося от клеточного «мусора» белкового комплекса - и мешает аутофагии, при которой ненужные компоненты клетки также разрушаются. При аутофагии везикулы (клеточные пузырьки), называемые аутофагосомами, поглощают поврежденные белки. Затем везикулы сливаются с лизосомами, кислая среда которых активирует ферменты, разлагающие отходы. Однако в присутствии мутантного убиквилина среда в лизосомах недостаточно кислая.
Тогда прогрессирование бокового амиотрофического склероза можно будет замедлить, восстановив кислотность лизосом.
Читайте также: Инвалидное кресло Стивена Хокинга продадут на аукционе
Боковой амиотрофический склероз - неизлечимое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит поражение нервных клеток моторной коры головного мозга и двигательных нейронов. В результате возникает паралич, и развивается атрофия мышц. Больные умирают от инфекции дыхательных путей или прекращения функционирования дыхательной мускулатуры.
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