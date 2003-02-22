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Раздел: Медицина  
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В Японии выходили новорожденного с самым маленьким весом в мире

В Японии выходили новорожденного с самым маленьким весом в миреМальчик был помещен в отделение интенсивной терапии.

Мальчик, родившийся в августе в Японии, появился на свет с весом 268 граммов – самым маленьким в мире. Во вторник агентство Kyodo сообщило о том, что этот малыш, благополучно выхоженный врачами, выписан из больницы, поскольку «его организм развивается нормально, и он больше не нуждается в постоянном медицинском наблюдении». Всего в мире зарегистрировано 23 случая, когда выживали дети, родившиеся с весом меньше 300 граммов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Мальчик, чье имя не называется, был рожден на 24-й неделе беременности путем кесарева сечения. Из-за аномалии плод практически не развивался в материнской утробе. Когда ребенок появился на свет, он помещался на ладонях врача.

Выхаживанием самого маленького в мире новорожденного занимался специалисты больницы при Университете Кэйо. Мальчик был помещен в отделение интенсивной терапии, где с помощью специального оборудования ему помогали дышать и питаться. Весивший при рождении 268 граммов ребенок набрал почти 3 килограмма. Сейчас он не нуждается в искусственном вскармливании, малыш может самостоятельно пить материнское молоко.

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Этот ребенок, так отчаянно цеплявшийся за жизнь, будет официально зарегистрирован в реестре американского Университета Айова, как «младенец мужского пола с самым маленьким в мире весом при рождении, которому удалось выжить». Предыдущим «чемпионом» стал младенец из Германии, родившийся в 2009 году с весом 274 грамма.

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 Теги: Япония, новорожденный

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