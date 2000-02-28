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Медики рассказали, как магний влияет на организм
Этот элемент жизненно необходим.
Магний фигурирует во многих важнейших процессах нашего организма, таких как пищеварение, энергетический обмен, создание клеток, работа мышц, поддержка необходимого уровня кальция в крови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Кроме того, магний полезен для нормальный работы почек, сердечной мышцы, нервной системы и мозга. В нашем организме содержится примерно 30 граммов магния, более половины которого находится в костях и зубах.
Эксперты рассказали сайту, что недостаток магния отрицательно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной системы, может вызвать снижение концентрации, утомляемость и даже депрессию. Дефицит магния чаще всего встречается у беременных женщин и пожилых людей, уровень магния сильно снижается при обезвоживании организма. Потребность в магнии может сильно возрастать в условиях стресса, а также при приеме большого количества белковой пищи.
Рацион человека должен быть сбалансирован и содержать достаточное количество богатых магнием продуктов питания, ведь его недостаток может привести в ухудшению здоровья. Основу лечебного рациона, направленного на поддержку сосудов и сердца, составляют магнийсодержащие продукты.
Этот микроэлемент в достаточном количестве содержат в себе пшеничные зерна, а также продукты из пшеницы, приготовленные из отрубей или цельнозерновой муки. Рис и гречневая крупа тоже богаты магнием, на следующем месте по содержанию этого микроэлемента – горох, фасоль и орехи (миндаль, арахис, фундук, кешью). Мясо животных также содержит небольшое количество магния.
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Следует помнить о том, что усвояемость магния может зависеть от некоторых факторов. Жирный рацион может помешать магнию хорошо усвоиться. Большое количество грубых волокон в пище также помешает усвоению этого минерала.
Магний фигурирует во многих важнейших процессах нашего организма, таких как пищеварение, энергетический обмен, создание клеток, работа мышц, поддержка необходимого уровня кальция в крови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Кроме того, магний полезен для нормальный работы почек, сердечной мышцы, нервной системы и мозга. В нашем организме содержится примерно 30 граммов магния, более половины которого находится в костях и зубах.
Эксперты рассказали сайту, что недостаток магния отрицательно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной системы, может вызвать снижение концентрации, утомляемость и даже депрессию. Дефицит магния чаще всего встречается у беременных женщин и пожилых людей, уровень магния сильно снижается при обезвоживании организма. Потребность в магнии может сильно возрастать в условиях стресса, а также при приеме большого количества белковой пищи.
Рацион человека должен быть сбалансирован и содержать достаточное количество богатых магнием продуктов питания, ведь его недостаток может привести в ухудшению здоровья. Основу лечебного рациона, направленного на поддержку сосудов и сердца, составляют магнийсодержащие продукты.
Этот микроэлемент в достаточном количестве содержат в себе пшеничные зерна, а также продукты из пшеницы, приготовленные из отрубей или цельнозерновой муки. Рис и гречневая крупа тоже богаты магнием, на следующем месте по содержанию этого микроэлемента – горох, фасоль и орехи (миндаль, арахис, фундук, кешью). Мясо животных также содержит небольшое количество магния.
Читайте также: Ученые назвали витамин, продлевающий жизнь
Следует помнить о том, что усвояемость магния может зависеть от некоторых факторов. Жирный рацион может помешать магнию хорошо усвоиться. Большое количество грубых волокон в пище также помешает усвоению этого минерала.
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