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Названы основные симптомы интоксикации печени

Названы основные симптомы интоксикации печени Токсины в печени приводят ко множеству неприятных последствий.

Печень играет огромную роль в поддержании обмена веществ, в ней происходит обезвреживание токсинов, и состояние печени влияет на различные процессы, протекающие в организме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Специалисты назвали пять признаков того, что печень заполонили токсины, и она плохо справляется со своей функцией главного фильтра человеческого тела.

Признак 1: дискомфорт. В тех случаях, когда печень заполоняют токсинами, в верхней части живота ощущается дискомфорт. Также при это могут учащаться эпизоды метеоризмов.

Признак 2: усталость. Если токсинов в печени собралось слишком много, человек может испытывать усталость даже при незначительных затратах энергии.

Признак 3: желтизна кожи. Помимо того, что кожа желтеет, могут появляться зуд и кожные инфекции.

Признак 4: тошнота. Явления тошноты (в особенности, после жирного), иногда сопровождаемые головокружением, диареей – все это тоже сигналит о том, что печень заполонили токсины.

Признак 5: цвет мочи и кала. В случае токсикоза печени моча темнеет, а кал, наоборот, может быть белесым.

Признак 6: синяки и отеки. Наличие отечности в ногах и стопах, боли в суставах и легко образующиеся синяки – это тоже признаки повышенного содержания токсинов в печени.

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Признак 7: держится вес. Проверьте печень, если разные попытки похудеть так и не помогли сбросить вес.

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 Теги: печень, интоксикация

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