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Раздел: Медицина  
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Британцы подсчитали, сколько часов сна теряют люди, став родителями

Британцы подсчитали, сколько часов сна теряют люди, став родителямиПровели интересное исследование.

Британские ученые рассказали, сколько времени сна теряет человек после рождения ребенка. В среднем появление младенца отнимает у родителей около шести лет здорового отдыха, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Пополнение в семействе для многих является настоящей радостью, однако уход за ребенком отнимает много времени и сил у новоиспеченных родителей. Исследователи считают, что даже достаточное количество сна не всегда может гарантировать его качество, так как новые обязанности буквально выбивают из привычного режима. Последствия такого нарушения способно проявляться в течение шести лет.

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Ученые руководствовались данными исследования, которое проводилось на протяжении семи лет. В нем приняли участие более 4 тысяч семей. Выяснилось, что женщины теряют около часа полноценного сна, а мужчины – 15 минут. Такая статистика наблюдается в течение первых трех месяцев после появления ребенка. Со временем показатель матерей снижается, а у отцов остается таким же.


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 Теги: сон, родители

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Сегодня, 14:55 » Автор: Анна Мартынова
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